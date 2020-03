100.000 maszk érkezett Fehérvárra, csütörtökön kezdik a csomagolásukat

Dr. Cser-Palkovics András közösségi oldalán tette közzé a hírt.

Székesfehérvár polgármestere szerda este osztotta meg közösségi oldalán a következő információkat:

„Tisztelt Fehérváriak!

– A korábban megrendelt 100.000 maszk megérkezett. A járvány elleni felelős védekezést segítve egy héten belül – egy tájékoztató levéllel együtt – minden fehérvári háztartásba két darab maszkot juttatunk el.

– A maszkok csomagolása egy nagy belső légterű, a város által fertőtlenített helyiségben, a stadionban történik. A csomagolást csütörtökön kezdik a Hivatal és intézményeink munkatársai, és holnaptól kezdődően a városrészek önkormányzati képviselői, körzetfelelősei és önkéntesek közreműködésével, borítékban juttatjuk el mindenkinek, a postaládába bedobva. A borítékok nem névre szólóak, de önkormányzati pecséttel ellátottak, kérjük, nyissák ki, és a tájékoztató levelet is olvassák el.

– Önkormányzatunk a hajléktalanok ellátását folyamatosan biztosítja. Számukra a hideg időjárásra tekintettel a teajáratot is működtetjük. A bentlakásos helyeken ki- és bejárási tilalom van elrendelve, éppen ezért, ha valaki az utcán hajléktalant lát, jelezze a 06-20-957-94-10-es mobilszámon. Kiemelten figyeljünk rájuk, hiszen még nagyon hidegek, fagypont alattiak az éjszakák.

– A házi gyermekorvosi rendelések beosztása megváltozott. A 65 év feletti házi gyermekorvosok a saját rendelési idejükben telefonon elérhetőek, így tudnak e-receptet felírni, tanácsot adni, és szükség esetén a beteg gyerekeket továbbirányítani. A betegek minden esetben először a saját gyermekorvosukat hívják telefonon. Ők tudnak tájékoztatást adni arról is, hogy helyettesüket melyik rendelőben kereshetik fel a betegek.

– A háziorvosi ellátással összefüggésben a legfontosabb szabály továbbra is az, hogy a betegek telefonon vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal. A Járási Hivatal vezetőjétől ma délután hivatalos tájékoztatást kaptam arról, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok és ügyeletek személyes betegellátó kapacitását összevonva akut betegellátó központokat jelölnek ki. Ebben arról is tájékoztat, hogy a jövőben a járási tisztifőorvos gondoskodik az akut betegellátási központokban az ellátást teljesítők beosztásáról. A személyi feltételeket az adott járásban dolgozó felnőtt és gyermek háziorvosok, valamint a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet munkatársai együttesen biztosítják, amennyiben életkoruk vagy esetleges krónikus betegségük miatt a személyes találkozáson alapuló betegellátás alól felmentést nem kaptak. Mindezekről az állami hatóságok iránymutatásai alapján a következő napokban részletes tájékoztatást adunk. Ez azonban nem változtat azon az alapvető eljárási renden, aminek betartására kérek mindenkit: ha légúti panaszokat észlel magán, ne menjen személyesen orvoshoz, hanem telefonon hívja háziorvosát!

– A fogszabályozó szakrendelések a Szekfű Gyula utcai rendelőben csak sürgősségi ellátást biztosítanak, hétfőn és csütörtökön délelőtt 8 órától 10 óráig. Sürgősségi ellátás kizárólag deformált, sérült, elmozdult fogszabályozó készülék által okozott fájdalmas fog vagy lágyrész esetén nyújtható.

– Egész nap érkeznek a hívások a 70 év felettieknek indított telefonos ügyfélszolgálatra. Eddig már 303 idős személy kért segítséget, meleg ebédet pedig igény szerint 60 személynek szállítunk ki. Tegnap óta már két mobilszámon is elérhetőek a kollégák: 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015. E-mail: [email protected]

– 25 személy van hatósági házi karanténra kötelezve városunkban.

– Már 267 fő jelentkezett önkéntesnek. A jelentkezéseket továbbra is várjuk az [email protected] címen.

– Önkormányzatunk adományszámláján 47.400.000 forint van. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.

– A szokásos napi egyeztetésünket a mai naptól videochat-en folytatjuk Vargha Tamással, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjével, aki államtitkári tisztségéből eredően az Operatív Törzs tagja. A rendszeres egyeztetések azért is nagyon fontosak, mert így közvetlen visszajelzést tudunk adni a döntéshozóknak az aktuális helyzetről, és a szükséges teendőket is van lehetőségünk átbeszélni, hogy közös erővel mihamarabb túl lehessünk a járványon.

– Forgó Béla, városunk díszpolgára is fontosnak tartotta, hogy adományával a védekezés mellé álljon. Beszámol arról, hogy ő, betartva az iránymutatásokat, otthon marad, és ugyanerre kéri korosztálya tagjait is.

– Jövő hétfőtől a tovább csökkent forgalom miatt a szombati napokra érvényes menetrend lép életbe a helyi közösségi közlekedésben.

– A LakeSide Hotel, a város egyik legnagyobb szállodája ma arról tájékoztatott, hogy vendégeik és munkatársaik egészségének megvédése érdekében ma már nem nyitottak ki.

– Mától újra hallgatható a Vörösmarty Rádió adása, ma reggel én is nyilatkoztam nekik az aktuális helyzetről, kövessék Önök is figyelemmel híradásaikat.

– A kórház laborjának újabb 500 maszkot vittünk, és 300 darabbal támogattuk a Viktória Rehabilitációs Központot.

Nagyon sok kérdés érkezik hozzám arról, hogy van-e Székesfehérváron koronavírusos beteg. Szeretném ismét megerősíteni, hogy minden olyan adatot és információt, ami rendelkezésemre áll, azt a lakossági tájékoztatókban nyilvánosságra hozok. Így tettünk eddig, és így teszünk a jövőben is. Továbbra sincs információnk a fertőzéssel érintett székesfehérvári személyről. Felhívnám azonban mindenki figyelmét, hogy az országos tisztifőorvos már napokkal ezelőtt arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az ország minden területén – így sajnos bizonyára Fehérváron is – jelen van a vírus. Kérek tehát mindenkit, hogy továbbra is tartsuk be a legfontosabb megelőzési szabályt: aki teheti, maradjon otthon, és vigyázzunk egymásra!”