Felmondhat nekünk a munkáltató a várandósság ideje alatt?

A munkáltató nem mondhat fel a munkavállalónak, ha ez utóbbi személy várandós. Érvényes ez a szabály akkor is, ha a munkáltató nem tud a munkavállaló terhességéről?

Joggal gondolhatnánk, hogy ha a munkáltató nem tud a munkavállaló terhességéről, az így létrejött felmondás érvényes. Hiszen a bejelentés időpontjában (és azt megelőzően) a munkáltató nem ismerte a várandósság tényét, így nem tudhatta, hogy tilos felmondania a munkavállalónak. A munka törvénykönyve ennek fényében korábban úgy rendelkezett: a felmondási tilalomra csak akkor hivatkozhat a várandós dolgozó, ha annak tényéről a munkáltatót még a munkáltatói felmondás előtt tájékoztatta – segít a visszatekintésben az ado.hu portál. Persze ettől függetlenül a bírói gyakorlat védte a várandós munkavállalót, amennyiben az saját maga sem tudott várandósságáról a munkáltatói felmondás közlésekor. A bíróság ezekben az esetekben rendszerint kimondta: a felmondási tilalom ekkor is él – foglalta össze munkaügyi írásában Tóth Bence. Vagyis, ha utólag kiderült, hogy a dolgozó a munkáltatói felmondás idején várandós volt, de erről nemcsak a munkáltató, hanem ő maga sem tudott, jogszerűen kérhette a felmondás jogellenességének megállapítását. Bár ennek bizonyítása nem volt egyszerű, és a folyamat hosszú ideig is eltarthatott – emlékeztet a szerző.

Elkerülendő ezeket a kellemetlen helyzeteket, a jogalkotók immár lehetőséget biztosítanak a munkáltatónak arra, hogy – a felmondásról szóló tájékoztatást követő – tizenöt napon belül a felmondást írásban visszavonhassa. Így a visszavonás után a várandós dolgozó munkaviszonya továbbra is fennáll, abban törés nem mutatkozik. Ha a várandósságról szóló bejelentést követően a munkáltató nem vonja vissza a felmondást, úgy vele szemben a munkaviszony jogellenes megszüntetésének következményeit (például az elmaradt jövedelem kártérítése) kell alkalmazni.

A várandósság tényét érdemes mielőbb közölni a munkáltatóval! Nemcsak a fent idézett, elképzelhető helyzetek miatt, hanem számos más jog, kedvezmény érvényesítéséért is. A munka törvénykönyve ugyanis kimondja, hogy a munkavállaló a várandóssága megállapításától egészen gyermeke hároméves koráig nem kötelezhető más helységben (településen) végzendő munkára a saját hozzájárulása nélkül. Mindemellett – a törvény alapján –, ha az aktuális munkaköri foglalkoztatás várandós nő számára hátrányos feltételei (például munkakörnyezet, munkaidő-beosztás) nem módosíthatók, az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani neki. Ehhez orvosi vélemény is szükséges. Amennyiben erre nincsen lehetőség – mert mindegyik munkakör egészségtelen a várandós dolgozóra nézve –, úgy a munkavállalót fel kell menteni a munkavégzés alól. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére is az alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.