A Sóstó volt a központja a környezettudatos élet üzenetét hirdető fesztiválnak

Talán még sosem látott olyan nagyszabású programot a Sóstó Természetvédelmi Terület, mint amilyen a hétvégén zajlott ott és a Várkörúton. A Tisztán látszik! jövőtudatos fesztiválon volt minden, ami Fehérvár ökolábnyomának csökkentéséhez hozzájárulhat.

Nem kisebb céllal, mint a fenntartható, tudatosan formált jövő kialakításának reményével indította el a Tisztán látszik! jövőtudatos fesztivált a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. és a Sóstó Látogatóközpont, melynek programjai egész hétvégén várták a gyerekeket. Csupa olyan látványos és izgalmas program, amelyek még a monitorok elől is könnyedén elragadták a hétvégi pihenőket. Kiváló lehetőség volt ez a „zöld” szervezeteknek, s azoknak a szolgáltatóknak is, melyeknek működése – környezeti szempontból – kihat a társadalom egészére. Ezért is volt ott például az Ikarus Zrt. elektromos „zöld busza”, amelyen utazni is lehetett. Vagy a város hulladékkezelését végző Depónia, amely ezúttal a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítette. A Jancsárkert Termelői és Biopiac az egészséges élet és étel üzenetével érkezett, a Gaja Környezetvédő Egyesület pedig az ökológiai lábnyom csökkentésében segített az érdeklődőknek – például úgy, hogy rámutatott, hogyan lehet szakszerűen és könnyedén komposztálni.

Sokan kint voltak még: a Felelős Gasztrohős Alapítvány a fogyasztói társadalom egyik nehezen megoldható problémáját, a tudatos ételfelhasználást, azon belül is a maradék ételek hasznosítását mutatta be. A RePlacc a feleslegessé vált tárgyak újrahasznosításának lehetőségeiről szólt, melyről a Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület tagjai meséltek az érdeklődőknek. Voltak kipróbálható elektromos rollerek – amelyek egyre inkább a jelen alternatív közlekedési eszközei. A Sóstón ezúttal a Biztonság hete programja is zajlott, így a gyerekek találkozhattak rendőrökkel, tűzoltókkal egyaránt.

A biztonságos közlekedés és a környezettudatosság egyik találkozási pontja a Critical Mass, melyet ezúttal e program keretében tartott meg a Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvári Szervezete.

A kerékpárosoknak köszönhetően érdekes információkkal gazdagodhattunk: plakátjaik és statisztikáik szerint például a mindennapos kerékpározók között több a nő (18 százalék), mint a férfi (16 százalék). A reprezentatív kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 70 százaléka többször vagy kevesebbszer ugyan, de szokott kerékpározni: 17 százalék naponta, 12 százalék hetente többször, 9 százalék heti néhány alkalommal, 5 százalék hétvégente, és persze vannak, akik ennél is ritkábban (27 százalék), illetve soha (30 százalék). Tehát ezek az arányok, amelyeken a kerékpárút-hálózat egyre nagyobb bővülése is segít majd változtatni – a nem is olyan távoli jövőben.