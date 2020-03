A legkisebb falvakban is nagy gond az illegális hulladéklerakás Fejérben

Lapunkban korábban írtunk már Mezőfalva, Baracs és Kulcs szemétgondjairól. Most Kisapostag, Daruszentmiklós, Nagykarácsony és Előszállás hasonló gondjait vesszük górcső alá

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Kisapostag

Nagy Attila, Kisapostag polgármestere arról számolt be, hogy a település is érintett ebben a kérdéskörben. A kevésbé forgalmas területein rakják le ismeretlenek a szemetet. Tavaly három alkalommal is szerveztek szemétszedési akciót, hogy az érintett területeket megtisztítsák az ott elhelyezett hulladéktól. Mint mondta, ezek civil összefogás keretében valósultak meg, a polgármesteri hivatal dolgozóinak aktív részvételével. A település a Te Szedd! akcióhoz is csatlakozott, minden ilyen alkalmat megragadnak a helyzet normalizálásáért. A polgármester bízik abban, hogy a kormány klímavédelmi akciótervének az illegális hulladéklerakásra vonatkozó tervei megoldást hozhatnak, hiszen, mint mondta, a hoszszú távú cél az, hogy élhető települést építsenek, amelynek a tisztaság egyik elsődleges követelménye. Kiemelte, hogy mindenkinek környezettudatosabban kellene élnie a hétköznapjait, már csak azért is, hogy az illegális hulladéklerakásra fordított pénzt és energiát más feladatok megoldására lehessen fordítani.

Daruszentmiklós

Rauf Norbert, a település polgármestere is jelen lévő problémaként aposztrofálta az illegális szemetelést. Mint mondta, hetente kell megtisztítaniuk a Székesfehérvárról Dunaföldvárra haladó út mentét. Nagy az átmenő forgalom, sok az átutazó, ők dobálják el szemetüket a szóban for

gó területen. De ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a szemétkupacok között sokszor nemcsak építési törmeléket, hanem kommunális hulladékot is találni, ami arra utal,

hogy valakik egyszerűen a hétköznapi szemetüket a kuka helyett a határban helyezik el. Az önkormányzat évente több nagy szemétszedési akciót is szervez, részt vesznek a Te Szedd! megmozdulásokon is. Bízik a kormány akciótervében, de felhívta a figyelmet, hogy pontos meghatározás kell majd például az osztatlan közös területek rendbetételénél. Ilyenek a környéki erdők, amelyek nem kizárólag önkormányzati tulajdonban vannak. Szót emelt amellett is, hogy szemléletmódváltásra is szükség lenne az emberek fejében az érintett kérdéskör kapcsán, és nemcsak azért, mert a hulladékhegyek felszámolása az önkormányzatnak sokba kerül, hanem mert elemi érdekünk, hogy megóvjuk környezetünket.

Minden jel arra utal, hogy a nagyobb forgalmú közutak menti eldugott „ligetek” vonzzák az illegális szemétlerakókat.

Nagykarácsony

Scheier Zsolt polgármester és Szabó Zoltán mezőőr elmondása szerint időszakosan és kis mennyiségben előfordul ugyan egy-két helyen szemét lerakása, de igazából kézben tartják ezt a kérdést. Amennyiben ilyet találnak, azt a megfelelő helyre szállítják.

Előszállás

Két jellegzetes pontot találhatunk. Az egyik a Cece felé vezető úton a róbertvölgyi kereszt környékén, ez a falutól nyugatra, a másik délre, Földvár felé, az M6 följárója előtt Bibicnél bújik meg.