Azt hiszik van új a nap alatt?

„Vasárnap reggel van. A 7-es műúton autó, motorfolyam. A szó szoros értelmében folyam. Úgyszólván megszakítás nélkül özönlenek a kánikula elől menekülők, különböző járműveken a Balatonhoz. Özönlenek és fék nélkül „söpörnek” — mintha nem lenne mindegy, hogy negyedórával előbb, vagy utóbb érnek a hűs habokhoz. Sajnos, sokan a kellemes kirándulás ígéretével indulnak útnak, de a Balaton helyett a kórházak baleseti osztályain kötnek ki” – írta a Hírlap 1963. július 21-én egy, a követési távolság be nem tartásából adódott baleset kapcsán, amelyben hárman sérültek meg.

Városi szemét körkép

1973-ban a fehérvári szemét-helyzetet vette górcső alá az újság. A riportból kiderült, a város legszemetesebb része a Köfém lakótelep, ahol a kukák helyett a földre szórt hulladék mellé odakerült a guberálók által a hulladékgyűjtő edényekből kitúrt szemét is. Mindezeket tetézte az a több kiló levágott emberi haj, ami – a cikk szerint gyaníthatóan - az üzletsoron működő fodrászüzletből származott és nem javított az összképen az ABC raktárának bejáratánál lévő szemétrakás sem. A városi szemétkörképben ez is szerepelt: „a Piac téri mázsaháza melletti konténer rendszeres éjszakai szállás. A csavargók bemásznak, magukra csukják a tetőt, és még akkor is édesdeden alszanak, amikor kocsira emelik őket.”

Sikeresen szerepeltek az öttusázók

„Hat versenyszámot rendeztek az öttusa-világbajnokságon az olasz tengerparti városban, Pesaróban. A magyarok mérlege imponáló: a hat számból négyet megnyertek, és egy bronzérmet is szereztek. A fehérvári Alba Volán SC mérlege csodálatos, mert valamennyi éremben érintettek voltak versenyzőik. Vörös Zsuzsa nyerte tegnap az egyéni vb-t, de tagja volt a világbajnok váltónak és a bronzérmes csapatnak is. Vörös egyéni sikerének értékét növeli ama a tény, hogy a 2004-es athéni olimpiára kvalifikálta magát” – írta a Hírlap 20 évvel ezelőtt.