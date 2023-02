A NaTE hagyományőrző "Tánczos" mulatság igen mozgalmasra sikeredett, de az egyesület elnöke, Szekeres Béláné úgy véli, hogy minden egyes percért megérte! 17:00 órára várták a helyi és kistérségi civil szervezeteket, akik egyúttal aktív résztvevői is voltak a további programoknak. Igazi csodákat láthattunk.

Szekeres Béláné elsőként a sajátjukat mutatta be portálunknak: – Kiállítást készítettünk nagyszüleink megőrzött eszközeiből, régi és újonnan készült viseleteinkből, vendégeinket pedig felkértük, hogy mutatkozzanak be településeik hagyományaival, esetleges kézműves termékeikkel, portékáival. Mondhatjuk, csodákat láttunk, arról nem is beszélve, hogy ismét végtelenül jóravaló emberekkel hozott össze a jósorsunk bennünket. A NaTE igyekezett az elődeiktől átörökített eszközeit bemutatni és felvonultatta a működése óta készíttettet viseleteit – mondta az egyesület elnöke, majd a részletekre is kitért.

Fáncziné Nyul Gabriella gyönyörű festményeivel is megismerkedhettek a kilátogatók.

Forrás: Szervező

– Volt szerencsénk az Előszállási Ifjúsági Egyesület életével megismerkedni, a Nagykarácsonyi Levendulás Tündérkert kézműves termékeit megtekinteni, a Seregélyesi "A Szakkör" készítményeit megcsodálni, melyek között volt bútorfestő, csuhéfonó, gyöngyfűző, kosárfonó, szőnyegszövés és nemezelő technikával készült szépség is. A Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub és az újraszerveződő Nagykarácsonyi Néptánc Egyesület mellett bemutatkozott Fáncziné Nyul Gabriella is a gyönyörű festményeivel és a dunavecsei Levendula Néptánccsoport is megtisztelt bennünket egy táncbemutatóval – tette hozzá.