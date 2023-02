Hogyan és miként tekint vissza a 2022-es évre, a fentebb említett nehézségek ellenére?

– A 2022. év a kihívások ellenére településünk számára sikeresen zárult. A tavasz folyamán mindhárom beadott Magyar Falus pályázatunk támogatásban részesült. A három beruházás – fénytechnikai eszközbeszerzés, kommunális eszközbeszerzés és a Béke utca egy szakaszának aszfaltozása – az év során meg is valósult. Befejeződött a művelődési ház felújítása is, amely áprilisban átadásra került a nagyközönség részére. Augusztusban pedig ismét nagy tömegeket vonzott falunapi rendezvényünk. Ezt követte az októberi névátadó ünnepségét: a helyi kultúrház Szentiványi Péter Közösségi Színtér néven működik tovább. Novemberben Alsószentiván is részt vett az Országos Rajzfilm Ünnep rendezvénysorozatban, decemberben pedig vendégül láttuk a falu apraját-nagyját a falukarácsonyon.

A nyár végi falunapi rendezvényük mindent vitt.

Forrás: Önkormányzat

Emellett beszélhetünk az adományokról is. Augusztusban az óvodás és iskolás korú gyermekek részére óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Sikeresen pályáztunk szociális célú tűzifára, melyet november végén el is juttattunk a rászoruló családok részére. A jogosultak részére biztosítottuk a szünidei gyermekétkezést. December 6-án a Mikulás ünnepség keretében önkormányzatunk és a Family Diner Kft. részéről egy-egy mikulás csomag került kiosztásra a 14 éven aluli Alsószentivánon élő, illetve a település oktatási-nevelési intézményeibe járó gyermekeinek. A megemelkedett rezsiköltségek november-december hónapban jelentkeztek először, ezeket számlákat a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően időben ki tudtuk egyenlíteni.

A kihívások 2023-ban sem kisebbek, sőt... Milyen fejlesztés, beruházás tolódott át 2023-ra, illetve van-e olyan, amit az energiaválság okozta áremelkedés miatt el kell halasztaniuk?

– Beruházás, fejlesztés nem csúszott át a 2023. évre. Ha indul Magyar falu program, akkor szeretnénk pályázni. Terveink között szerepel a Béke utca aszfaltozásának folytatása, illetve az önkormányzat intézményeinek fűtéskorszerűsítése. Az energiaválság okozta áremelkedések településünk gazdálkodására is komoly terheket rónak, éppen ezért is próbáljuk meg folytatni a korábbi évekhez hasonlóan a takarékos gazdálkodást.

Mik a legfontosabb kihívásai Alsószentivánnak idén!

– A korábbi években az elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően településünk a fejlődés útjára lépett. Ezt az utat szeretnénk 2023-ban is folytatni. Lehetőség szerint rendezvényeinket megtartani, a tenderek lehetőségeivel élni.

Közel 200 adag székelykáposztát osztottak ki karácsony közeledtével a rászorulóknak.

Forrás: Önkormányzat

Végül: sok mindent lehet hallani erre az évre vonatkozóan. Áremelkedések, infláció. Mivel nyugtatná meg/mit mondana az itt élő polgároknak?

– Sajnos ebben a kérdésben kimondottan az önkormányzat a lakosság részére nem tud közvetlen megoldást nyújtani. Továbbra is fontos, hogy rászoruló lakóinkat támogassuk lakhatáshoz nyújtott és egyéb települési támogatások biztosításával. Szociális célú tüzelőanyagra is szeretnénk pályázni. Jelenleg is dolgozunk, és kitartunk ezekben a nehéz időkben.