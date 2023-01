Az Önkormányzat az elmúlt években számos fontos gyűjtőutat megújított. Ennek folytatásaként indulhat most el a Móri út felújításának első üteme. A jelentős, egymilliárd forintos beruházás európai uniós forrásból valósulhat meg – a tervek szerint még ezév végéig.



2023. január 12-én, csütörtökön kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok. Ezek keretében egy körforgalom kialakításával felújítják és átépítik a Móri út – Zichy liget – Dózsa György út – III. Béla király tér csomópontot és csatlakozó útszakaszait, valamint a Móri út 44. számig irányhelyes kerékpársávokat alakítanak ki. A rekonstrukció során átépítésre, felújításra kerülnek a víz- és szennyvízhálózat gerinc- és bekötővezetékei, valamint az út- és járdaburkolatok.



A munkavégzés a Móri út Honvéd utca és Irányi Dániel utca közötti szakaszán szennyvízcsatorna-építési munkákkal indul, a gépjármű- és gyalogosforgalom fenntartása mellett. A gépjárműforgalom irányonként egy – egy forgalmi sávon, sávelhúzásokkal és terelésekkel lesz biztosított, a páros oldalon a parkolósávban pedig a munkavégzések mértékéig, ideiglenesen megállási tilalmat vezetnek be.



A közműkiépítési munkálatok érintik a Honvéd utca, valamint az Irányi Dániel utca Móri úti csatlakozásait, szakaszait is. Ezeknek az utcáknak a forgalmi rendje is megváltozik: a munkálatok idejére zsákutcák lesznek, amelyeket a Malom utca irányából lehet megközelíteni és elhagyni. Az egyes ingatlanokat érintő, a munkavégzésekkel összefüggésben, műszaki szükségességből bekövetkező esetleges megközelítési korlátozásokról az ingatlan tulajdonosa, használója előzetes kivitelezői egyeztetéssel kap majd tájékoztatást.



Kérik a lakosságot, valamint a gépjárművezetőket, hogy közlekedésük során fokozott figyelmet fordítsanak a kihelyezett közúti jelzésekre, a megváltozott forgalmi rendre, és ennek betartásával segítsék a munka megvalósítását.