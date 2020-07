Új nyitvatartás lépett érvénybe a kormányablakokban

A hatékony és gyors ügyintézés biztosítása érdekében a kormányhivatal a Miniszterelnökséggel együttműködve felülvizsgálta a megyei kormányablakok nyitvatartási idejét, és – figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, az ügyfélforgalmi adatokat és a helyi sajátosságokat – új, az állampolgárok számára kedvezőbb ügyfélfogadási rendet határozott meg.

A kormányablakok nyitvatartási idejének módosítását alapos vizsgálat előzte meg. A kormányhivatalok az ügyfelek igényeinek szem előtt tartásával, valamint a korábbi ügyfélforgalmi adatok alapján alakították ki az új ügyfélfogadási rendet, így néhány kormányablak hosszabb, néhány pedig rövidebb ideig tart majd nyitva. A módosult ügyfélfogadási rend lehetővé teszi, hogy a kormányablakok az ügyfélfogadási idő alatt folyamatosan teljes kapacitással működjenek, ezáltal az állampolgároknak kevesebb ideig kell majd várakozniuk, és az ügyintézés is gyorsabbá, hatékonyabbá válik. A rugalmas ügyintézés érdekében minden megyében lesz olyan ügyfélszolgálat, ahol lehetőség nyílik a kora reggeli, illetve a késő délutáni ügyintézésre is. A kormányhivatalok arra is törekedtek, hogy – az egységesítés érdekében – az új ügyfélfogadási rendet az egyéb, kormányhivatali és önkormányzati ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével összhangban alakítsák ki.

Az egyes kormányablakok nyitvatartásáról a kormanyablak.hu weboldalon és a Kormányablak mobilapplikációban tájékozódhatnak az ügyfelek.

A kormányablakok nyitvatartási rendje az alábbi linkeken érhető el: Fejér Megyei Kormányablakok