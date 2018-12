Stagnál az influenzaszerű megbetegedések száma

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. december 10 – december 16. között (2018. 50. hetében), Fejér megye területén 1143 fő, az előző hetinél 3,3 %-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az idei szezonban eddig nem igazoltak influenzavírus okozta fertőzést Magyarországon.

Az 50. héten egy járási népegészségügyi illetékességi területéről influenzaszerű megbetegedések további emelkedését jelentették. A legtöbb influenzaszerű megbetegedést a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén regisztráltak. Itt a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány 364,8 %ooo (az előző héthez képest 26,2 %-os emelkedés). Ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 284,1 %ooo-kel (az előző héthez képest 18,7 %-os csökkenés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 6,4 %ooo (az előző héthez képest 83,3 %-os csökkenés). A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a megye illetékességi területén az elmúlt heti adatokhoz képest közel azonos értéket mutatott.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya az idősek körében emelkedést, a fiatal felnőtteknél és a középkorúaknál csökkenést, a gyermekeknél közel azonos értéket mutat az előző hetihez képest. Az orvoshoz forduló betegek 19 %-a a 0-14 éves; 42,1 %-a a 15-34 éves; 15,8 %-a a 35-59 éves és 23,1 %-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki.

Influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásról az 50. héten sem érkezett jelentés.

E jelentés megírásáig, 2018. 40. hetétől, influenza-gyanús betegtől nem küldtek be megyénkből vizsgálati anyagot. Az idei szezonban eddig nem igazoltak influenzavírus okozta fertőzést Magyarországon. Három esetben adanovírus kóroki szerepét állapították meg.

Az influenza figyelőszolgálat adatai három hetes összehasonlításban 2018/2019. évi influenza szezonban, Fejér megyében, megbetegedési arány 100 ezer lakosra:

Járás 48. hét 49. hét 50. hét Dunaújváros, Sárbogárd 274,3 349,4 284,1 Mór, Bicske 12,7 38,2 6,4 Székesfehérvár 261,6 289,1 364,8 FEJÉR megye 222,4 265,8 274,7

Az influenza az egyik legjelentősebb ragályos légúti megbetegedés. Még napjainkban is viszonylag rövid idő alatt igen nagyszámú megbetegedést, vagy világjárványokat képes okozni. Az influenza elsősorban cseppfertőzéssel terjed, köhögés, tüsszentés közben a levegőbe kerülő légúti váladékcseppek útján. Néhány napos (általában 2-3 nap) lappangási idő után hirtelen magas lázzal, izomfájdalommal, elesettséggel kezdődik. Legjellemzőbb tünetei a láz, a fejfájás, izületi-izomfájdalom, torokfájdalom, rossz közérzet, köhögés, de jelentkezhet nehézlégzés is. szövődménymentes esetekben egy hét alatt lezajlik. Ugyanakkor súlyos, szövődményes, kórházi kezelést, gépi lélegeztetést igénylő esetek is előfordulhatnak. A leggyakoribb szövődmény a tüdőgyulladás, amely nagyon súlyos formában is jelentkezhet.

Az influenza-megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás. A térítésmentes influenza elleni oltóanyagok megyénkben a háziorvosi és a foglalkozás-egészségügyi rendelőkben még rendelkezésre állnak. Fontos, hogy az influenza védőoltást mielőbb kérjük, hogy a megbetegedések emelkedésének időszakára már védelmet nyújthasson.

A fertőzés kockázatának csökkentése szempontjából lényeges az általános higiénés szabályok betartása, mint például a gyakori kézmosás, valamint köhögéskor, tüsszentéskor az orr, száj zsebkendővel történő eltakarása, használt zsebkendők azonnali eldobása, továbbá megbetegedés esetén maradjunk otthon.

