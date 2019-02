Mérsékelten csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma Fejérben

Fejér megye területén 3134 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel – az influenza- figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint, 2019. február 4. és 10. között. Ez 18 % -kal kevesebb az előző hetinél.

A 6. héten a megye valamennyi járási népegészségügyi illetékességi területen csökkent az influenzaszerű panaszokkal orvoshoz fordulók aránya, az előző héthez viszonyítva. A csökkenés mértéke eltérő volt az egyes területeken. A legtöbb influenzaszerű megbetegedést továbbra is a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén regisztrálták.

Az influenza aktivitása továbbra is a „magas” tartományban van. Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a hatodik héten három bejelentés érkezett a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területéről. A megbetegedések óvodákat érintettek, a kisgyermekeknél hirtelen jelentkező, magas, 38 o C – 39 o C lázzal, végtagfájdalommal, fejfájással, köhögéssel. A hiányzások aránya ezen intézményekben, az óvodások körében, elérte a 37 – 53 %-ot. Dolgozói érintettség az egyik intézményben volt.

Az influenzajárvány ideje alatt, 2019. 2. hetétől 5 közösségi járványt jelentettek a megye területéről. A járványok 4 óvodát és 1 iskolát érintettek. A mintavételezések 2 esetben influenza A, 1 esetben influenza A és légúti óriássejtes vírus együttes kóroki szerepét igazolták.

Fejér megye területéről, a 6. héten további 6 influenza A és 1 légúti óriássejtes vírus jelenlétét mutatták ki. Megyénkből, e jelentés megírásáig, a 2018. 40. hetétől beküldésre került 25 influenza-gyanús betegtől származó feldolgozott légúti mintából 15 influenza A vírus és 3 légúti óriássejtes vírus okozta fertőzést igazoltak.

Az idei szezonban, Magyarországon 273 főnél influenza A, 1 influenza B vírust, ötvenhárom esetben légúti óriássejtes vírust, tíz betegnél pedig adenovírust azonosítottak. Az influenza-figyelőszolgálat adatai három hetes összehasonlításban, a 2018/2019. évi

influenza-szezonban, Fejér megyében. Megbetegedési arány 100 ezer lakosra:

Járás 4. hét 5. hét 6. hét

Dunaújváros, Sárbogárd 1071,4 969,6 858,8

Mór, Bicske 680,8 859,0 579,0

Székesfehérvár 830,67 904,0 741,1

Fejér megye 886,3 918,6 752,9

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében, Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében, a 2019. január 18-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Vezető képünk illusztráció!