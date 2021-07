Akkor a leghatékonyabb az irtás, ha még nem kezdett el virágozni

A nyár közepétől őszig nagyon sokan szenvednek a parlagfű-allergia okozta tünetektől. Ennek megelőzéséért sokat tehetünk. Erről tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

A parlagfű tömeges pollenszórása jellemzően július végén kezdődik, bár esetenként már júniusban is lehet virágzó példányokat találni. A pollenkoncentráció a levegőben általában augusztus végén, szeptember elején tetőzik. A parlagfű virágpora az első fagyokig jelen lehet a levegőben.

A parlagfű-allergia bármely életkorban megjelenhet, gyermekkorban, felnőttkorban és az idősebbeknél is. Elsősorban légúti tüneteket okoz, szénanáthát. A szénanátha orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel jár. Emellett jelentkezhet allergiás kötőhártya-gyulladás, szemviszketéssel, könnyezéssel. Asztmás tünetek is előfordulhatnak. Ritkán a bőrre tapadó pollenek ekcémát is okozhatnak. A parlagfű-allergiásoknál, ha ritkán is, de előfordulhat, hogy bizonyos zöldségek, gyümölcsök, például görögdinnye, uborka fogyasztása is okozhat úgynevezett keresztallergiás panaszokat.

A tünetek megkeserítik a hétköznapokat, megzavarhatják az éjszakai pihenést, rontják az életminőséget. Kezelés nélkül rosszabbodás is előfordulhat.

Az arra érzékenyeknél javasolt még a parlagfű-szezon előtt orvoshoz fordulni a tünetek mérséklése, a kezelés mielőbbi megkezdése érdekében – hangsúlyozta dr. Krisztián Erika, a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője. A polleneket nem tudjuk teljesen száműzni az életünkből, azonban néhány tanács segíthet. Magas pollenkoncentráció esetén minimalizáljuk a szabadban eltöltött időt. A ruháinkat, miután hazaértünk, cseréljük le és mossuk ki, mosás után ne a szabadban szárítsuk őket, segíthet a gyakoribb hajmosás, ágyneműcsere.

A parlagfű virágpor-koncentrációjának csökkentése érdekében lényeges az elhanyagolt, gondozatlan területek felderítése, felszámolása, a rendszeres gyomirtás, kaszálás. Akkor a leghatékonyabb a gyomirtás, ha a növény még nem kezdett el virágozni, illetve nem tudta a magjait elszórni. A leghatásosabb, ha gyökérzetével együtt eltávolítjuk a földből, mivel a talajban maradó gyökérzet és tő hamar újra ki tud hajtani.

A figyelmükbe ajánljuk: a Nemzeti Népegészségügyi Központ főbb allergénekre vonatkozó előrejelzése a https://efop180.antsz.hu/polleninformaciok.html oldalon érhető el.