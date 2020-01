A babaváró támogatás bizonyult eddig a legnépszerűbb támogatási formának

A Kormány családvédelmi akciótervében a gyermeket vállaló és nevelő családoknak biztosít kedvezményeket, támogatásokat. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya is aktív szerepet vállal az akcióterv megyei megvalósításában. Néhány tény a tavalyi igénylésekről, rövid tájékoztatás a január 1-től életbe lépett vagy bővült támogatási formákról.

A Kormány a családi otthonteremtési kedvezményt (a CSOK-ot) 2019 júliusától bővítette: a felvehető kedvezményes hitel összege nőtt, illetve bevezették a falusi CSOK-ot. A családi otthonteremtési kedvezményekkel kapcsolatban 2019. július 1-jétől december 31-ig 3.306 db jogviszony-igazolás iránti kérelem érkezett a Főosztály Egészségbiztosítási Osztályához elbírálásra.

A lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentését „a családok évében”, 2018-ban vezették be. 2019. július 1-től a támogatás összege jelentősen megemelkedett. A 2019-ben benyújtott 437 db kérelemből 392 db július 1-ét követően érkezett. A 2019-ben megállapított jelzáloghitel-csökkentés 567.296.681 forintos összege több mint ötszöröse az előző évi jóváírásnak. A legnépszerűbb támogatási formának a babaváró támogatás bizonyult. 2019. július 1-jétől vezették be, és december 31-ig 5.734 db jogviszony-igazolás iránti kérelem érkezett a Főosztály Egészségbiztosítási Osztályához. Érthető a nagyfokú érdeklődés, hiszen kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás nagyon széles jogosulti körnek és nagy rugalmassággal vehető igénybe. Ráadásul a babaváró támogatás összege a 10 millió forintot is elérheti. A döntés a bankokban történik, a CSOK-hoz hasonlóan. Fejér megyében a CSOK-hoz és a babaváró támogatáshoz szükséges jogviszony-igazolásokat a kormányablakokban, postai úton, illetve személyesen a Székesfehérvár, József Attila u. 42. szám alatti ügyfélszolgálaton lehet kérelmezni.

Január elsején a családvédelmi akcióterv részeként hatályba lépett a nagyszülői gyed, amely lehetőséget teremt arra, hogy a szülő helyett a még nem nyugdíjas nagyszülő vehesse igénybe a gyermekgondozási díjat, ha vállalja, hogy részt vesz unokája gondozásában, amíg a szülők dolgoznak.

A diplomás gyed-re jogosultságot kiterjesztette a Kormány 2020. január 1-től azokra a hallgatókra is, akiknek gyermeke a „diplomás gyed” igénybevétele alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik.

A diplomás gyed összege 2020-ban alapképzés esetén 112 700 forintra, mesterképzés esetén 147 ezer 420 forintra emelkedett.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók körében általánosan ismert a diplomás gyed igénybevételének a lehetősége, ezért bevezetése óta megyénkben folyamatosan növekvő tendenciát mutat a kérelmek száma.

A hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmet az egészségbiztosító által rendszeresített és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon lehet igényelni a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál. Az igénybejelentéssel egyidejűleg a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, továbbá a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt kell bemutatni, benyújtani. A Fejér megyében lakóhellyel rendelkező hallgatók diplomás gyed kérelmének elbírálása Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályának hatáskörébe tartozik. Kérelmüket személyesen, illetve postai úton a járási hivatal ügyfélszolgálatán (8000 Székesfehérvár, József Attila u. 42.), illetve a kormányablakoknál nyújthatják be. A nagyszülői gyed-re a biztosított nagyszülő jogosult, a kérelmet a foglalkoztatónál kell előterjeszteni.