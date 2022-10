Hol és mikor rendezik a Fe­jér Megyei Pályaválasztási Ki­állítás – Szakmák Vására 2022 elnevezésű program­sorozatot?

– Székesfehérváron október 14–15-én, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikuma ad helyszínt a programsorozatnak. Október 14-én, pénteken 9 és 16 óra között, október 15-én, szombaton pedig 9 és 12 óra között várunk minden érdeklődőt.

Mi a célja, kikhez szól ez a kétnapos rendezvénysorozat?

– Az a célunk, hogy a látogatók perspektívát találjanak a hogyan tovább?-ra a meghívott szakmabemutatók, kiállítók: középiskolák, munkáltatók és a megyei kormányhivatal segítségével. A célcsoport is változatos. Kiemelten, de nem kizárólag a pályaválasztás előtt álló 7–8. osztályos tanulóknak, valamint a középiskolák végzős, továbbtanulás előtt álló diákjainak szól a programsorozat. Idén azonban kiemelt figyelmet fordítunk a szakképesítéssel nem rendelkező, a nyilvántartási rendszerünkben szolgáltatást kérők igényeire is. Elérhetővé tesszük a megye területén iskolarendszer keretében működő intézmények kínálatát és a látogatók széles köre számára e kínálatok megismerését. Ugyancsak a rendezvényhez kapcsolódik, és több éve kialakított metódus az is, hogy a pályaválasztás előtt állók nyílt osztályfőnöki órák keretében megismerhetik a pályaválasztás jelentőségét, a pályaválasztási döntés lépéseit, illetve azoknak a humán szolgáltatásoknak a körét is, amelyek ingyenesen vehetők igénybe a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályánál. E korcsoportnak szóló szolgáltatásunk például a pályaorientációs tanácsadás, amely előmozdítja, elősegíti a reális pályaválasztási döntés meghozatalát. De széles tájékozódási kínálatot tudunk nyújtani más korosztályok számára is.

Kérem, ismertessen néhány ilyen lehetőséget a kínálatból!

– A helyszínen számos nagyobb cég is megjelenik kiállítóként. Ez a tény a rendezvény presztízsét is mutatja, amellett hogy a diákoknak nyújt ízelítőt a cégek által gyártott termékek köréből, a gyártási folyamatról vagy épp a szolgáltatásaikról. Ezzel ösztönözheti a szakmaválasztást. Ezenkívül azoknak a látogatóknak is igen jó perspektívát kínál, akik éppen pályamódosítás vagy esetleg állásváltoztatás előtt állnak. Bízom abban, hogy a szakképzetlen álláskeresőket is segítik a kiállításon kapott információk és a szakmaismereti kisfilmek. A megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának munkaügyi és munkavédelmi osztálya is jelen lesz a rendezvényen. Megjelenésük kiemelt jelentősége abban áll, hogy tájékoztatást nyújtanak a jogszerű és biztonságos munkavégzésről. Idén a „Pálya­orientáció más szemmel” című szakmai pódiumbeszélgetés célja a pályaorientáció szerepének összetettebb szemlélete, a szocia­lizációs folyamatban betöltött szerepének és ezzel összefüggésben az élethosszig tartó tanulás jelentőségének erősítése. Tehát a beszélgetés során a pályaorientáció eddig társított fogalmi rendszerének egyfajta „paradigmaváltása”, de mindenképpen fogalmi-­tartalmi kiszélesítése történik meg. A pódiumbeszélgetésre szülőket, pedagógusokat és érdeklődő diákokat egyaránt várunk.

Simon László főispán

Forrás: FMKH

Együttműködő partnereikkel hogyan színesítik még a programot?

– Elsődleges a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal az együttműködésünk e programsorozaton, tekintve, hogy a szakképzési centrum tud a legautentikusabban, a legkomplexebben tájékoztatást adni az átalakult szakképzési rendszerről. Emellett a rendezvények helyszínéül szolgáló Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikuma több szakmai műhelyébe is betekintést enged a látogatók számára. Így például a gépészműhelybe, a digitális alkotóműhelybe, a gyártósori műhelybe, illetve a robotikai tevékenységet is szemléltető szakmai műhelybe. A Fejér megyében is jelen lévő felsőoktatási intézmények rendezvényünk egyik kiemelt szereplői. A felsőoktatási intézmények különösen a középiskolai tanulmányokat folytató, végzős tanulók számára nyújtanak inspirációt, színes kínálatot a továbbtanulási lehetőségekről, irányokról és az egyetemi tanulmányok befejezését követő lehetséges munkaerőpiaci irányokról. Az erre az időszakra eső üzem­látogatásokat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezi, a kormányhivatal együttműködő partnerként vesz részt ebben. A szervezett programokon a cégek betekintést adnak a diákok részére az egyes szakmákba, hogy a legjobb döntést tudják meghozni a továbbtanulásukkal kapcsolatban.

Készül tájékoztató kiadvány a diákok számára?

– Idén ezt úgy oldjuk meg, hogy a megyében lévő középiskolák továbbtanulási kínálatának elérhetőségi linkjeit gyűjtjük össze. Ezt kívánjuk megjelentetni a kormányhivatal honlapján, valamint eljuttatni az általános iskolák és rajtuk keresztül a diákok, szülők számára is. Emellett megjelenik egy olyan – nem csak diákoknak szóló – kiadványfüzet is, amely témaválasztásában szélesebbre nyitja a palettát. E kiadványban többek között pályaorientáció­val kapcsolatos információk, álláskeresési módszerek, a jó önéletrajz ismérvei is megtalálhatók, de a megyei kormányhivatal által nyújtott szolgáltatások köréről is találnak információkat az érdeklődők. Mindezen felül készül egy olyan szórólap is, amely a szülőket is segíti a pálya­választáshoz kapcsolódó legfontosabb információkkal.

Mekkora érdeklődésre számítanak?

– A korábbi tapasztalataink alapján bízom abban, hogy a résztvevők száma meghaladhatja a négyezer főt. A rendezvénysorozat térítésmentesen látogatható. Biztosak vagyunk abban, hogy minden érdeklődő számára hasznos információkat tudunk nyújtani, és ezzel hozzájárulunk a felelősségteljes döntés meghozatalához. Ezúton is invitálok minden kedves diákot, szülőt, családot, szakképzettséggel nem rendelkező vagy pályamódosítás előtt álló személyt, hogy látogasson el a Fejér Megyei Pályaválasztási Kiállításra, amely számos hasznos információ mellett színes programválasztékot és élményt is kínál majd – mondotta Simon László főispán, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője.