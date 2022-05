A lejárt vagy a május végéig lejáró egyéb okmányok (pl: közgyógy-igazolványok, parkolási igazolványok, forgalmi engedélyek) szintén érvényüket veszítik június 30-ával, sőt ezek közül azok, amelyek a két vészhelyzet, 2020. július 4. és 2020. november 3. között jártak le, jelenleg sem érvényesek. A személyazonosító okmányok, így a személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél cseréje az ország több mint 300 kormányablakában akár időpontfoglalás nélkül is intézhető, de a lejárt forgalmi engedélyek miatt a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni. Ügyfélszolgálatainkról a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján minden szükséges információ megtalálható. A kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkező településeken lakók ügyintézését a kormányablak-busz segít.

A lejárt útlevelek, személyi- és jármű okmányok Magyarországon kívül már jelenleg sem érvényesek, ezért aki külföldi nyaralást tervez, mindenképpen újítsa meg a dokumentumokat. Annál is inkább, mert ezek az okmányok a mindennapi élet számos más területén is elengedhetetlenül fontosak. A jogosítvány meghosszabbítása az Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha már megvan az orvosi alkalmassági engedély. Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni, amely a megújult magyarorszag.hu oldalon található meg. Az első jogosítvány kiállítására, a jogosítvány automatikus meghosszabbítására, valamint a kategóriabővítésre vonatkozó online ügyintézés illetékmentes.