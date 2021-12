Az antibiotikumok baktériumokra hatva megakadályozzák a szaporodásukat, elpusztítják azokat. Azonban az őszi téli hónapokban jelentkező felső légúti hurutos megbetegedések legtöbbjét vírusok okozzák, amelyekre az antibiotikumok hatástalanok.

Az antibiotikumok indokolatlan, vagy helytelen használata hozzájárul ahhoz, hogy azokkal szemben ellenálló, úgynevezett rezisztens baktériumok alakuljanak ki, amely nagyon komoly közegészségügyi kockázatot rejt magában. A nem megfelelő használat az ellenálló, rezisztens baktériumok számának növekedése révén oda vezethet, hogy bizonyos fertőzések esetében elveszíthetjük a hatékony kezelés lehetőségét. A felelősség mindannyiunké, hogy csak indokolt esetben, a megfelelő ideig és módon szedjük ezeket a gyógyszereket – olvasható a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által küldött útmutatóban. Fontos, hogy antibiotikumokat csak az orvos elrendelése alapján alkalmazzunk. Kiemelik továbbá, hogy mindig be kell tartani az orvos utasításait arra vonatkozóan is, hogy hány napig és naponta hányszor kell bevenni a gyógyszert. Ne essünk abba hibába, ha már javul a betegségünk, idő előtt abbahagyjuk az antibiotikum szedését! A korábbi betegség kezeléséből megmaradt antibiotikumot ne tartogassuk későbbre! Az antibiotikumok megfontolt használatával mi magunk is hozzájárulhatunk hatékonyságuk megőrzéséhez.