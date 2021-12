Jövő héten lesz az Oltási akcióhét Fejér megyében is

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár az elmaradt második, harmadik megerősítő oltást felvenni kívánókat is. Egyes megyékben szakrendelőkben is elérhető lesz az oltás.

A kórházi oltópontok hétfőtől vasárnapig, reggel 7 és este 19 óra között lesznek nyitva. Egyes megyékben szakrendelőkben is elérhető lesz a vakcina az oltási akcióhéten, e szakrendelőkben kialakított oltópontok nyitvatartása eltérő lehet. Az oltópontokról és nyitvatartásukról a koronavirus.gov.hu-n tájékozódhatnak.

Az akcióhéten előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni az oltópontokra. Ez esetben az oltás érkezési sorrendben fog történni, és az első oltakozókat a helyszínen regisztrálják.

Az oltópontokon öt vakcina áll majd rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A Szputnyik már elfogyott.

Az oltási akcióhéten azok is érkezhetnek időpontfoglalás nélkül a kórházi oltópontokra, akik a harmadik oltásukat szeretnék felvenni. Mindenkinek ajánlott a harmadik oltás felvétele, aki elmúlt 18 éves és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.

