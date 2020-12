Szponzorált tartalom / 4 órája

A Vodafone Magyarország 5G hálózatának fejlesztése 2020-ban, a pandémia ellenére is folytatódik. Budapest, Zalaegerszeg és Siófok után a szolgáltató Székesfehérvár belvárosában indítja el kereskedelmi 5G szolgáltatását 2 bázisállomással. A most bejelentett fejlesztéssel a lakosság mellett a székesfehérvári vállalkozások is megtapasztalhatják az újgenerációs mobilhálózat képességeit.