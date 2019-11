Vörös kód az utakon – Fejér megyét sem kerülték el a tragédiák

Szinte nem múlik el úgy egy nap, hogy ne kellene beszámolnunk valamilyen balesetről. A közlekedési morál szeptember óta indult látványosan hanyatlásnak, két hónap alatt 127-en haltak meg hazánk útjain. Eme szörnyű adatok miatt a rendőrség úgynevezett vörös kóddal figyelmezteti a közlekedőket – tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Mint elmondták, a vörös kóddal tulajdonképpen a közlekedésben résztvevők figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy mindenkit várnak haza, és gondolkozzanak el azon, hogy a balesetekben érintett személyek úgyanúgy hozzátartozói valakinek, mint mi magunk. A statisztikák azt mutatják, az esetek többségében súlyos szabályszegést követnek el a sofőrök, de olyan szituációk is megesnek, ahol a tragédia egy kicsi odafigyeléssel elkerülhető lehetne. Országos viszonylatban 2019 szeptemberében 56-an, októberben 71-en vesztették életüket közúti közlekedési baleset során.

Tragédiákból pedig Fejér megyének is kijutott az elmúlt időszakban. Legutóbb október 23-án Bicske külterületén történt halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset, ahol két személygépjármű ütközött össze. Abban az esetben az egyik autó vezetője a helyszínen életét vesztette.

Október 21-én Nagyvenyimnél történt tragédia, egy személygépkocsi és egy vasúti munkagép ütközött össze, melynek következtében a személygépjármű sofőrje életét vesztette.

Október 12-én egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze a 7-es számú főút 40-es kilométerszelvényében, Pettendnél, mely során a motorkerékpár vezetője és utasa megsérült, egyikük olyan súlyosan, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az igazi rossz idő pedig még csak most köszöntött be, megváltoztak az útviszonyok, a nedves aszfalt miatt egy megcsúszás, kisodródás is tragédiával végződhet. Vigyázzunk egymásra!