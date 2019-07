Világháborús robbanóanyagokat gyűjtöttek Fejér megyéből – Hat férfi ellen emeltek vádat

Világháborús robbanóanyagok gyűjtése és tárolása miatt emelt vádat az ügyészség hat férfi ellen – tudatta a Somogy Megyei Főügyészség csütörtökön közleményben.

Két huszonéves vádlott 2016 elejétől fémkeresővel járta Somogy és Fejér megye azon részeit, amelyeken egykor világháborús harcok folytak, és az ott talált robbanóanyagot is tartalmazó eszközöket – jobbára szakszerűtlenül – hatástalanították. A vádlottak több német és orosz robbanóanyag felhasználására szolgáló eszközt, illetve robbanóanyagot találtak, amit otthon tartottak engedély nélkül, így például orosz repeszgránátot vagy bunkerromboló tüzérségi gránátot, ami több mint 5 kilogramm trinitrotoluolt (TNT) tartalmazott.

A vádlottak egyike sem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, ennek ellenére 2018-tól lakóhelyükön éles lőfegyvereket és lőszereket is tároltak, illetve egyik vádlott-társuk azokból értékesített is háborús relikviákért cserébe.

A vádlottak közül hárman rendszeresen fogyasztottak Budapestről beszerzett marihuánát, mivel azonban azt drágán tudtak beszerezni, egyikük otthonának alagsorában is termesztették.

A Kaposvári Járási Ügyészség engedély nélküli tartással és forgalomba hozatallal elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés és más bűncselekmények miatt emelt vádat hat férfi ellen és valamennyiük esetében végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott.

