Tovább nőtt a buszbaleset halálos áldozatainak száma

Tovább nőtt a szerdai M6-oson történt kisbusz baleset halálos áldozatainak száma. A Bács-Kiskun megyei utasok közül csütörtökön egy harmadik férfi is életét vesztette a kórházban.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

Szeptember 29-én, azaz szerdán délután az M6-os autópályán, Ráckeresztúr térségében halálos kimenetelű buszbaleset történt, melyről a feol.hu is beszámolt. A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptereket is riasztott az Országos Mentőszolgálat. A balesetben ketten a helyszínen életüket vesztették, két életveszélyes, két súlyos-életveszélyes és két súlyos sérültet szállítottak kórházba. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset valamennyi részesének lakóhelye Bács-Kiskun megye Kalocsai járásában található. A balesettel érintett kisbusz a tragédia idején az autópályán Pécs irányába tartott. A halálos áldozatok száma azonban azóta sajnos nőtt: egy férfi csütörtökön a kórházban elhunyt. Az eset körülményeit, a baleseti mechanizmust szakértő bevonásával jelenleg is büntetőeljárás keretein belül vizsgálja a rendőrség.

A balesetről a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője is szolgált részletekkel, mert noha kifejezetten tűzoltói szempontból nem volt dolguk a kiérkező egységeknek, beszorult sérült nem volt, mégis sok teendőjük volt a helyszínen: gondot okozott például az autó áramtalanítása, mivel az oldalán volt a kisbusz, így az technikailag nem lehetett megoldani – derült ki, ahogy az is: az újraélesztésben a tűzoltók is részt vettek.