Tíz sárkeresztúri ingatlanból tulajdonítottak el használati tárgyakat, vádat emelt az ügyészség

A Sárbogárdi Járási Ügyészség minősített lopás bűntette miatt vádiratot nyújtott be két férfival szemben.

A Sárbogárdi Járási Ügyészség minősített lopás bűntette miatt vádiratot nyújtott be azzal a két férfival szemben, akik részben együtt, 2018. áprilisában és májusában 10 sárkeresztúri ingatlanba mentek be és onnan különböző használati tárgyakat tulajdonítottak el közel 220.000,-Ft értékben. A terheltek általában ajtóbefeszítéssel, ajtó zárjának felfeszítésével, ablak betörésével jutottak be az épületekbe, illetve nyitott udvarról, nyitott melléképületből történt a használati tárgyak eltulajdonítása. A vádlottak a cselekményeket rendszeres haszonszerzés érdekében, üzletszerűen követték el. Az ügyészség vádiratában a terheltekkel szemben végrehajtandó börtönbüntetés, illetve elzárás büntetés kiszabását indítványozta – tájékoztat Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivő.

Vezető képünk illusztráció!