Rekord gyorsasággal fogták el a gyilkossággal fenyegetőző fiatalt

A hét végén talán a legjobban az a hír foglalkoztatta a közvéleményt, hogy egy dunaújvárosi férfi videóüzenetben fenyegetőzött azzal, hogy megöli az első embert, akit meglát az utcán. Erre szerencsére nem került sor, Gránicz Enikő őrmester és Dudás László főtörzsőrmester egy autóbuszon elfogta még szombaton délelőtt.

Az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) tájékoztatta a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletét a videó tényéről szombaton délelőtt. Ekkorra már az ORFK munkatársai beazonosították a gyanúsítottat, így az ügyeletes Gránicz Enikő – Dudás László páros már a személyi adatok birtokában indult ellenőrizni a fiatalember lakcímét, illetve tartózkodási helyét. Merthogy a kettő nem volt azonos, a lakcíme Baracson volt, ahol az édesanyja és a féltestvérei laknak. Ők elmondták a rendőrpárosnak, hogy már jó pár napja nem tartják vele a kapcsolatot, nem beszéltek vele, nem tudják, hol van. Érdemben nem tudtak segíteni az előkerítésében, csupán feltételezték, hogy Dunaújvárosban, a Dózsa György úti kollégiumban elképzelhető. Oda a rendőrök kiküldtek egy másik egységet, akik a portástól megtudták, hogy öt perccel korábban távozott az épületből. Ekkor mindkét egység elkezdte a belvárosban keresni a fényképe alapján. Időközben a család értesítette a rendőrséget, hogy valószínűleg a 11-es autóbuszon ül a fiatalember éppen és a Tesco felé tart. Az Aranyvölgyi út, Magyar út kereszteződésében álltak a rendőrautóval a busz elé. Szombaton dél­előtt fél tizenegykor indultak az első címre, és fél tizenkettőkor már elfogták az ember­ölés előkészülete bűntettével gyanúsítható Gy. Dávidot, akinek ruházatát és csomagjait átvizsgálva megtalálták azt a kést is, amellyel fenyegetőzött.

A fiatalember egyáltalán nem tanúsított ellenállást, könnyedén megbilincselték és előállították a kapitányságra. Tudta, miért keresik, és mint utólag kiderült, ezt is akarta. Vélhetően azért küldte el a médiának a fenyegetőző videót, mert szeretett volna börtönbe kerülni.

A járőrpáros el sem gondolkodott azon, hogy komoly veszéllyel állhatnak szemben, mivel emberi életről volt szó, ezért nem mérlegeltek, azonnal a kutatására indultak. Utólag persze elgondolkodtak azon, hogy mi lett volna, ha… Akkor gondoltak bele például abba is, hogy amikor felszálltak a buszra, nem látták a gyanúsított kezét sem, így nem is tudhatták, mire számítsanak tőle. Őket csak az érdekelte, hogy minél előbb elfogják, és ne legyen senkinek bántódása. Ezt a főnökeik is értékelték, már rádión keresztül is gratuláltak nekik, hogy ilyen gyorsan és problémamentesen megoldották az elfogást.