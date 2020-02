Nyitva hagyott, őrizetlen ajtók, sötét szándékok találkozása

Nem jelölgetnek, nem matricáznak, csak kifigyelnek és ahol lehet, ott próbálkoznak – ilyenek a ma betörői Fejér megyében. A házaló megfigyelők még mindig nem tűntek el, ellenben a magukat szolgáltatóknak kiadó trükkösök már alig próbálkoznak. A rendőrség szerint egyre kevesebb az ilyen típusú betörés – amelyben közrejátszik az emberek tudatossága is.

Rendszeresen fel-felröppennek hírek olyan próbálkozásokról vagy legalábbis összeesküvés-elméletekről, amelyek szerint különböző színű matricákkal, rovátkákkal, egyéb apró jelekkel próbálják megkülönböztetni egymástól az ingatlanokat a betörők.

Székesfehérváron és környékén is hallhattunk hasonlóakról az elmúlt időszakban, ám nagy valószínűséggel ezek csak pletykák, mert a rendőrséghez nem jutott el a hírük. A betörések száma az elmúlt években csökkent Fejér megyében, de még mindig sokan vannak, akik nem védik elég tudatosan a környezetüket – vélekedik Vörös Ferencné rendőr alezredes asszony, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, aki szerint abból a szempontból, hogy be fognak-e törni hozzánk vagy sem, szinte teljesen mindegy, hol élünk:

– Nem igazán tehetünk különbséget város, vidék vagy kisebb és nagyobb település között. A nagyvárosokban talán annyi a különbség, hogy nem ismerik egymást az emberek, így nehezebb is odafigyelni a másikra, a szomszédra, kiszűrni az idegeneket. Kisebb településen azonban, ha megjelenik egy ismeretlen, azt azonnal észreveszik – fogalmaz a rendőr alezredes. A lakásbetörések java része azonban még mindig egy sémára épül, és továbbra is a lakók figyelmetlenségét, feledékenységét vagy éppen naivitását használják ki.

A módszerek és az azok elleni védekezés

– Az én információim szerint az elmúlt időszakban olyan jellegű betörések, melyek különböző jelöléseket követően történtek, nem voltak Fejér megyében. Nem jellemzőek a matricázások, vonalkázások, ez azonban nem azt jelenti, hogy a betörők nem figyelik meg alaposan a lakásokat, házakat, mielőtt bemennek valahová – teszi hozzá a bűnmegelőzési osztály vezetője, aki szerint volt egy-két olyan próbálkozás ugyan az elmúlt időszakban, amikor zárak kiégetésével próbáltak valahová bejutni, de nem ez a jellemző. – A hagyományos módszer inkább az, amikor azt figyelik ki, esetleg több napon keresztül, milyen a család életmenete. Mikor mennek el, mikor jönnek meg, van-e egyéb olyan szokásuk, amelyből lehet arra következtetni, mikor nincsenek otthon – árulja el a betörők megfigyelési módszereit a rendőr alezredes, hozzátéve, hogy a betörések elkerülése érdekében azért egyre tudatosabbak az emberek. –

Az elmúlt időszakban elég sok olyan prevenciós híranyag került napvilágra a média segítségével, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy figyeljenek oda. Elmondjuk, hogy meg kell győződni arról, vajon bezártuk-e az ajtót, amin, ha három zár van, használjuk mindet.

A kaput is zárjuk, akkor is, ha otthon vagyunk. Ne tegyük ki a közösségi oldalra, hogy elutazunk otthonról, mert akkor arról olyanok is tudni fognak, akiknek semmi közük hozzá. Ha mégis elutazunk, tegyünk meg mindent, hogy ne legyen feltűnő a távollétünk – a postaládát valaki ürítse a családi házas övezetben és a társasházakban egyaránt. S nagyon fontos az is, ha van olyan ismerősünk, akiben megbízunk, kérjük meg, néha keresse fel az ingatlant, hogy legyen ott mozgás. De ma már nagyon jó eszközöket lehet kapni, amelyek időnként felkapcsolják a villanyt, bekapcsolják a tévét, rádiót, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy vannak otthon – javasolja az osztályvezető. Persze nem lehet teljes mértékben ezekkel sem távol tartani a betörőket, de nagyon nagy segítség a jelzőrendszer, riasztórendszer, webkamerás megoldás és az egyre erősebb biztonsági ajtók kínálta védelem is.

Tudatosság és egészséges bizalmatlanság

Statisztikailag, mint kiderült, van javulás ezen a téren – körültekintőbbek az emberek, jobban igyekeznek megvédeni magukat és a környezetüket, céltudatosabbak. Mondhatjuk úgy is, sikerült kialakítani egyfajta egészséges bizalmatlanságot, amelybe bele kell, hogy férjen az is, hogy ha valaki olyan jön be a házba, utcába, akit nem ismerünk, egészen nyugodtan kérdezzünk rá, kihez jön, miért jön, tudunk-e segíteni. Ennek a fajta tudatosságnak és persze a figyelemfelhívó kampányoknak köszönhetően is, tavaly szinte egyáltalán nem jelentek meg az úgynevezett „unokázós” jellegű csalások Fejér megyében – amikor felhívják az idősebb nyugdíjas személyeket, elhitetik, hogy hozzátartozó került bajba, és ki kell fizetni a költségeket.

– Év végén került napvilágra csupán egy ilyen eset, ahol volt sajnos károsult is. Megelőzendő, hogy ismét elterjedjenek ezek a fajta bűncselekmények, elkezdtünk erre a területre fókuszálni, mindenhol felhíva a figyelmet arra, hogy ne dőljenek be az emberek, ne adjanak idegeneknek pénzt, ne engedjenek ismeretleneket a lakásukba – mesél az egyik sikerélményéről az alezredes asszony, ugyanis ezt követően nagyon pozitív változást tapasztaltak, mert vissza tudták szorítani a hasonló eseteket. Sajnos azonban a házalók továbbra is próbálkoznak, akiknek fő feladatuk az, hogy bejutva a lakásokba, feltérképezzék az ott található mozdítható vagyont.

Ne adjunk lehetőséget!

– A bejutásos módszer az, amikor különböző termékeket próbálnak eladni, azzal a szöveggel például, hogy most nagyon kedvezően lehet hozzájutni. A gyanútlan lakók, főképp idős emberek pedig beengedik őket, sőt még beszélgetnek is, mert végre valaki szóba áll velük. A nagy beszélgetések közepette elmesélik, mit csinálnak, hová mennek és mikor, s közben észre sem veszik, hogy a házaló szeme körbejár, keres mindent, ami mozdítható és gyűjti az információkat arról, mikor lesz üres a lakás. Szolgáltatók munkatársainak már ritkán adják ki magukat, arról nagyjából leszoktak, mert mindenhol elmondják: pénzt nem vesznek át személyesen – teszi hozzá a rendőr.

A betörőknek mindig van olyan kártya a kezükben, amit igyekeznek kihasználni – télen a korai sötétedés, családi házas övezetekben a magas kerítés, nyáron a nyitva felejtett ablak és teraszajtó, társasházakban pedig a naivitás, hogy itt úgyis sokan vagyunk, hozzánk nem törnek be. De igen, betörhetnek. Ám nem feltétlenül a megfigyeléses módszerrel…

– Gyakran az a módszer, hogy benyitnak mindenhová. Ahol zárva van az ajtó, továbbmennek. Ahol nem, oda benyitnak. Legtöbbször ugye az ajtó mellett teszik le az emberek a táskájukat, kulcsaikat, pénztárcájukat. Ezeket fogják és viszik vagy adják tovább egyből a társuknak, aki már szalad is vele. Nem jellemző, hogy beljebb mennek, az előszobában mindig megállnak – tudjuk meg, ahogy azt is, hogy bizony ez az éjszakai váratlan vendégekre is igaz. Ha éjszaka elfelejtjük bezárni az ajtót, akkor sajnos nincs rá garancia, hogy nem fog benyitni valaki, míg mi az igazak álmát alusszuk… – Ezzel kapcsolatban azt szoktuk javasolni, hogy imitáljuk az alvást, ha ilyenre ébredünk, mert soha nem lehet tudni, mennyire ijesztjük meg a betörőt, aki eredetileg csak a táskát akarta volna ellopni, de ébren találva akár még az életünkre is törhet. Legyünk óvatosak és tudatosak! – fogalmaz az osztályvezető.