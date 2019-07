Nem csak lámpa gyulladhat ki…

Iszkaszentgyörgy, Kisapostag, Polgárdi, Székesfehérvár – négy település, ahonnan (vagy amelyek közelében) autók borultak lángba az utóbbi napokban.

Július 13-án menet közben kigyulladt egy személyautó az Iszkaszentgyörgy és Kincsesbánya közötti úton. A riasztást követően a székesfehérvári hivatásos és az iszkaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak a tűzesethez, és három vízsugárral oltották el a teljes terjedelmében lángoló autót. A jármű két utasa azonnal kiszállt, miután műszaki problémát észleltek. Július 15-én a 6-os úton, Kisapostag közelében haladt egy kisbusz, amikor kigyulladt. A sofőr a közeli benzinkúton, a kútoszlopoktól távol állt meg, a jármű két utasa kiszállt az autóból. A lángokat két vízsugárral a dunaújvárosi tűzoltók fékezték meg. Július 17-én Polgárdiban, a Kossuth utcában, s ugyanezen a napon Székesfehérváron, a Szent Flórián körúton is lángra kapott egy-egy autó. Mindkét esetben az adott település tűzoltói avatkoztak be. A történésekben közös volt az is, hogy az autók motortere gyulladt ki, továbbá a közelben tartózkodók mindkét esetben porral oltó készülékekkel megkezdték a tűzoltást. Az utasok időben kiszálltak.

Nem kötelező, de ajánlott tűzoltó készülék tárolása az autóban is

E hosszú összefoglalóval igyekeztünk rámutatni arra, mi indokolta írásunk megszületését: az utóbbi egy hétben sorra érkeztek a lángra kapó, lángba boruló autókról szóló hírek. Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes megkeresésünkre el­mondta: bár most valóban gyakoriak ezek a tűzesetek, összességében – az elmúlt fél évet, évet nézve – a statisztika alapján nem történik több autótűz, mint máskor.

– Ha az idegenkezűséget ki tudjuk zárni, és személyi sérülés sem történik, nem vizsgáljuk a tűz keletkezésének okát. Ekkor ugyanis jellemzően műszaki hibáról beszélhetünk – magyarázta Farkas-Bozsik Gábor, aki arra is kitért, ilyenkor az elektromos meghibásodás vezető tűzkeletkezési ok.

– Gyakoriak a motortérből és a műszerfal környékéről induló tüzek, de a kipufogórendszer hibájából vagy egy közlekedési baleset következményeként is lángra kaphat az autó. Lényegében mindegy, hogy álló vagy haladó járműről beszélünk, miután kivesszük a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, több elektronikai rendszer akár tíz, tizenöt percen át aktív még. Hasonlóan a számítógéphez: ha leállítjuk az eszközt, az operációs rendszer egy kis ideig még dolgozik a teljes kikapcsolás előtt. Mindemellett a jármű, ha abban autóriasztó található, a használt elektromos áram miatt sem lesz teljesen feszültségmentes – világított rá az összefüggésekre a tűzoltó alezredes.

Hogy ezeket az eseteket megelőzhessük, érdemes folyamatosan karbantartani gépjárművünket, illetve figyelnünk az intő jelekre – például a műszerfal jelzéseire, vagy bármely másra, amely az üzemszerű működéstől, a megszokott menettulajdonságtól el­térő hiba, történés. Amennyiben problémát (például füstöt) érzékelünk, a lehető leghamarabb húzódjunk félre úgy, hogy az autónk és mi se jelentsünk balesetveszélyt! A motort állítsuk le, húzzuk be a kéziféket, tegyük sebességbe az autót, vegyük ki a kulcsot, ezt követően nézhetjük meg, mi történik. Ha azt gyanítjuk, a motortérben van a meghibásodás, a motorháztetőt csak résnyire nyissuk ki, hiszen a beáramló oxigén kedvez a lángoknak. S bár hazánkban a személyautókban nem kötelező tűzoltó készüléket készenlétben tartani, Farkas-Bozsik Gábor erősen ajánlja egy 1-2 kilogrammos, hordozható változat beszerzését. Ezzel a kezdeti, kis területet érintő tüzeknél még a szakemberek érkezése előtt be tudunk avatkozni.