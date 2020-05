Nem bírta elviselni a szakítást, sms-ekkel zaklatta kiskorú exét a 24 éves férfi

A Székesfehérvári Járási Ügyészség bíróság elé állította azt a 24 éves férfit, aki szakításukat követően zaklatta volt barátnőjét és családját.

A vád szerint a férfi és a kiskorú sértett 2020 áprilisában szakítottak, majd miután a férfi megtudta, hogy egykori barátnőjének új kapcsolata van, zaklatni kezdte őt.

A terhelt a lány telefonjára szidalmazó és becsmérlő kifejezéseket tartalmazó üzeneteket küldött, valamint megfenyegette, hogy megöli őt is és új párját is. A férfi egykori barátnője édesanyjának is küldött a lányt szidalmazó üzeneteket.

Az ügyészség az őrizetbe vett férfival szemben többrendbeli zaklatás vétsége miatt emelt vádat, és gyorsított eljárás keretében felfüggesztett fogházbüntetés és pártfogó felügyelet kiszabását indítványozta.

A Székesfehérvári Járásbíróság a férfit elítélte a lány sérelmére elkövetett zaklatás vétsége miatt, és 6 hónapi – végrehajtásában 1 évi próbaidőre felfüggesztett – fogházbüntetést szabott ki vele szemben, azonban mellőzte a pártfogó felügyelet kiszabását, és felmentette az édesanya sérelmére megvalósított zaklatás vétsége alól.

Az ítélet ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be.