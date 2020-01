A lerakódott kátrány égett egy családi ház kéményében január 13-án délután Fehérvárcsurgón. Az épülethez elsőként kiérkező bodajki önkéntes tűzoltók kikotorták a kályhából az éghető anyagot, és egy porral oltóval fojtották el a lánggal égést a kéményben. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kéményseprő szakemberrel közösen vizsgálták át a füstelvezetőt. Mivel a vastagon lerakódott szurok a kéményt több helyen eltömítette, megtiltották annak használatát. Személyi sérülés nem történt. Az épületben a fűtést gázkazánnal biztosítják.

Az elmúlt fűtési szezonban negyvenkettő kéménytűznél avatkoztak be Fejér megye tűzoltói

Az esetek hetvenöt százaléka a fűtési időszak második felében történt. A kéménytüzek megelőzése érdekében a füstelvezetők évenkénti ellenőriztetése mellett a tüzelőanyagot is gondosan meg kell választani. Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik – tájékoztatott Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy,

megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. Ennek érdekében Fejér megyében a Kémény Zrt-hez fordulhatnak a lakók.

Egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése – ha a kéményseprő mindent rendben talál – mindössze húsz-harminc percet vesz igénybe. Ha az égéstermék-elvezetőt tisztítani kell, az valamivel hosszabb időbe telik, de otthonunk és családunk biztonsága megéri a ráfordított időt.

A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhetőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, hanem annak köszönhetően a keletkező károk mértéke is jóval kisebb.