Másodfokon is nyolc évre ítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját

A Győri Ítélőtáblán kedden tartották a bicskei gyermekotthon volt igazgatójának másodfokú tárgyalását, amelyen jóváhagyták az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék tavaly november 21-én hozott határozatát.

Ahogy arról lapunk korábban már többször beszámolt, V. János huszonhat esztendeig volt a bicskei Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon igazgatója. A férfi 2004 és 2016 között a nevelése, felügyelete alatt álló kiskorú sértettekkel a fennálló alá-fölérendeltségi viszonyát kihasználva szexuális cselekményt végzett, illetve több esetben megkísérelte őket szexuális cselekmény végzésére rábírni, amivel erkölcsi, érzelmi fejlődésüket veszélyeztette. Tavaly novemberben a Székesfehérvári Törvényszék ezért első fokon 8 év fegyházbüntetésre ítélte, amelyet a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla most jóváhagyott. Nyolc évre eltiltották a közügyektől is.

A vádlott leghamarabb büntetésének kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Helybenhagyta a bíróság a másodrendű vádlottnak, az otthon egykori nevelőjének, K. Bélának a büntetését is, akit kétrendbeli szexuális visszaélés bűntette miatt másfél év – három év próbaidőre felfüggesztett – börtönre ítéltek első fokon, emellett véglegesen eltiltották a 18 év alattiakkal való foglalkozástól.

Vezető képünk illusztráció!