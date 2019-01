Lezárták a 8123-as utat Székesfehérvár és Zámoly között

Számos baleset történt az adott útszakaszon, a tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, két baleset is történt Székesfehérvár és Zámoly között. A télies útviszonyok miatt több baleset is történt a Székesfehérvárt és Zámolyt összekötő 8123-as úton. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók jelenleg is elakadt kamion műszaki mentéséhez vonulnak az érintett útszakaszra. Az Útinform tájékoztatása szerint a kárelhárítási és a hóeltakarítási munkálatok miatt lezárták az útszakaszt Székesfehérvárnál a bevásárlóközpont körforgalmi csomópontjától egészen a csákvári elágazásig – tájékoztat a katasztrófavédelem.

