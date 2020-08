Két magánlaksértés és két betörési kísérlet egy éjszaka alatt – Alapon felbolydult az élet

Egy néhány nappal ezelőtti incidensről kaptunk jelzést egy alapi lakostól: kétszeri magánlaksértés és kétszeri betöréses kísérlet történt az egyik éjszaka.

– A falu ezen része, ahol mi is lakunk, és a mostani bűncselekmény történt, eddig csendes volt és nyugodt, de nemrég egy közel 20 fős kisebbségi csoport költözött be a Mátyás köz egyik elhagyatott, lakhatásra alkalmatlanná vált épületébe – kezdett bele a panaszos, aki szerette volna megőrizni az anonimitását.

– Egy férfi betörési kísérletet hajtott végre, mely hála istennek akkor még nem valósult meg, mert az ingatlan tulajdonosai hallották a saját házuk udvarában a zörgést. Az ingatlan tulajdonosa és egy másik illető utcákon keresztül kergették az elkövetőt, míg végül elkapták, és leültették a buszmegállóba. A két fiatalember a polgárőrség kötelékében szolgál, de az incidens estéjén szolgálaton kívül voltak. A két fiatal azonnal cselekedett, hívta a polgárőrség elnökét, Rompos Mihályt, aki készséggel ki is érkezett a sértettekhez, s jelzett a körzeti megbízottnak is. Ők ketten otthagyták az elkövetőt a buszmegállóban, és otthonukba siettek a lelkileg megtört családjukhoz, így amikor a polgárőrség elnöke megérkezett, a férfi már nem volt ott – állítja olvasónk, akinek hozzátartozóihoz próbáltak betörni.

Az egyébként nem alapi lakos elkövető – miután a buszmegállót a bejelentő elmondása szerint ittasan vagy valamilyen kábítószer hatása alatt állva elhagyta – visszatért a tetthely utcájába, és ténylegesen be is tört egy üres házba, ahova lefeküdt aludni. Az ingatlan tulajdonosai nem tartózkodtak az otthonukban, csak másnap délután érkeztek meg. Azonnal értesítették a rendőröket, akik megtették a kellő lépéseket. A férfit a rend­őrkapitányságra vitték. Az ügyben megkerestük Juhász Gábor körzeti megbízottat, valamint a helyi polgárőrség elnökét is, ám egyikük sem szándékozott nyilatkozni az ügyben (előbbi jogköréhez mérten feltehetően nem is teheti), csakúgy, ahogyan Szalai János polgármester sem adott ki direkt információt.

Vezető képünk illusztráció!