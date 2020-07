Késsel rabolt egy testvérpár, az ügyészség súlyosbításért fellebbezett

A Székesfehérvári Törvényszék csütörtökön megtartott tárgyalásán osztotta a Fejér Megyei Főügyészség jogi álláspontját mind a bűnösségi kör megállapítását, mind a büntetések súlyosításának indokoltságát érintően a rablássorozatot elkövető fiatal testvérpárral szemben.

A terheltek 2018 decemberében előbb egy ismeretlen személybe kötöttek bele ok nélkül, és bántalmazták, majd egy dohányboltból kíséreltek meg pénzt szerezni úgy, hogy késsel fenyegették meg a kiszolgálót. További két emberre is rátámadtak azért, hogy értékeiket megszerezzék. Az utolsó áldozatuktól azokat el is vették.

Az elsőfokú bíróság ítéletét a Székesfehérvári Törvényszék a főügyészségi indítvánnyal egyetértve megváltoztatta, a két terheltet további 2 rendbeli – egy esetben minősített – rablás bűntettében, súlyos testi sértés bűntettének kísérletében és további, az okiratok és bankkártyák elvételét értékelő bűncselekmények elkövetésében mondta ki bűnösnek.

A két elkövetővel szemben a korábbi 5, illetve 4 év börtönbüntetést 9, illetve 6 év fegyházbüntetésre súlyosbította. A másodfokú ítélet ellen mind az ügyész, mind a védelem fellebbezett, így a döntés nem jogerős – tájékoztatott Dr. Ott István főügyész.

Vezető képünk illusztráció!