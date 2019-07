Így szórakozz biztonságban! – Katasztrófavédelmi kisokos fesztiválozóknak

Nyáron igen népszerűek a szabadtéri rendezvények és fesztiválok, amelyek megrendezése komoly előkészületeket igényel a szervezőktől és a hatóságoktól egyaránt.

A katasztrófavédelem hatósági szakemberei nemcsak folyamatosan ellenőrzik a rendezvények biztonságát, hanem már a tervezési szakaszban is részt vesznek, hogy a fesztiválozók a lehető legnagyobb biztonságban szórakozhassanak.

A legfontosabb, hogy a rendezvényre látogatók veszély esetén a lehető leggyorsabban el tudják hagyni a helyszínt. A résztevők biztonsága érdekében a szervezőknek léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és ott, ahol a legtöbb látogató koncentrálódása várható. Ezeken az alaprajzokon a menekülést és a tájékozódást rajzi elemek segítik, és jelölik a menekülésre figyelembe vett útvonalat is. A fesztiválra látogatóknak érdemes egy perce megállniuk és áttekinteniük a tájékoztató táblákat. Mindemellett a menekülő útvonalakat jól kivilágított, sötétben is látható táblák és kivetítők is jelzik, amelyek a rendezvény minden pontjáról még napnyugta után is láthatóak.

A húszezer négyzetméternél nagyobb területen, vagy tízezernél több látogatót fogadó rendezvényeken kétméteres, jól látható helyeken felállított kivetítőkön mutatják be, hogy mit kell tenni veszély esetén. Ezeken a rendezvényeken a kiürítésre, menekítésre vonatkozó információkat a szervező a rendezvény honlapján elektronikusan letölthető formában is közzéteszi.

A rendezvény területén a szervező szabályozza a propánbutángáz-palackok elhelyezését, felhasználását is. Propánbutángáz-palackok használata esetén azok tárolására, szállítására és használatára vonatkozó biztonsági előírások betartására fokozottan kell ügyelni.

A fesztiválokon megfelelő létszámú és felkészített biztonsági személyzetet foglalkoztatnak, veszély esetén az ő utasításaikat kell követni. A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői folyamatos kapcsolatban vannak. Ha az időjárás indokolttá teszi, akár le is állítják a rendezvényt.

Rossz időben a sátor sok esetben megfelelő menedék lehet, azonban figyelni kell arra, hogy ne olyan helyen állítsuk fel, ahol faágak eshetnek rá, vagy fák dőlhetnek ki. Baj esetén a menekülési útvonalakat követve hagyjuk el a helyszínt. A mobiltelefonunk mindig legyen feltöltve és lehetőség szerint töltsünk le zseblámpa funkciót nyújtó alkalmazást. Mindig kövessük a hatóságok és a biztonsági személyzet utasításait! Az eső önmagában nem jelent veszélyt, az esernyő ugyanakkor nagy tömegben nyitott és csukott állapotban egyaránt balesetveszélyes lehet, ezért inkább – a táskában szintén kis helyet foglaló – esőkabátot vigyünk magunkkal.

Összefoglalva néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat:

A sátrat csak a kijelölt helyen szabad felállítani, és figyeljünk rá, hogy a sátor felett és annak közelében ne legyenek instabil tárgyak, veszélyes fák. A sátrat sátorvasakkal, cövekekkel megfelelően rögzíteni kell, hogy a szél ne tudja felkapni azt.

Az eső önmagában nem veszélyes, viszont ha tömegben esernyőt használunk, az már balesetet okozhat. Aki nem akar megázni, vigyen magával esőkabátot, az esernyőt pedig hagyja otthon. Egy gumicsizma is hasznos lehet azoknak, akik több napot töltenek egy fesztiválon.

A tömeg a tolakodástól nem fog eloszlani. Egy fesztiválon mindig a tömeg jelenti a legnagyobb veszélyt. Vihar, vagy bármilyen baj esetén nem szabad pánikba esni és másokon átgázolva menekülni, hanem a biztonsági személyzet utasításait kell követni. A helyszínt a menekülési útvonalakon lehet a leggyorsabban és legbiztonságosabban elhagyni. Közben ne feledkezzünk meg másokról sem, figyeljünk egymásra, így elkerülhetőek a balesetek.

Senki ne meneküljön vihar idején fa alá. Nemcsak a villámcsapástól kell tartani, hanem attól is, hogy a szélben kidőlhet a fa, vagy ágak törhetnek le.

A színpad közelébe sem tanácsos menekülni. A színpadokon ugyan van villámhárító, de erős szél estén balesetveszélyes lehet a felépített technika.

Nem szabad a kiáramló tömeggel szemben haladni, a tömeg szélén haladva próbáljunk meg kiválni belőle.

A telefon nem csak arra jó, hogy fotózzunk és videózzunk vele. Ahelyett, hogy a közösségi oldalakon posztolunk, baj esetén segítsünk másokon és hívjunk segítséget a 112-es segélyhívó számon.

Egy fesztiválon kevés az árnyék, legyen nálunk naptej és sapka.

Fesztiválokon csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad tüzet gyújtani. Grillezés és sütögetés helyett válasszuk az étkezőbódék egyikét.

A felgyülemlett szemetet ne hagyjuk a helyszínen, nemcsak a szervezők, hanem a környezetünk is hálás lesz, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot.

Vezető képünk illusztráció!