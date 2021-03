Hatvanhárom nyomtalanul eltűnt embert keresnek Fejérben, az akták 90 évig élnek

Eltűnt személyekről sajnos rendszeresen olvashatunk, hallhatunk híreket. A megtalálásukon dolgozó rendőrökről és munkájukról viszont keveset tudunk. Ádám Attila, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozója segítségével bepillantást nyerhetünk a keresések folyamatába.

Elindul a keresés

Ádám Attila, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztályának megbízott főnyomozója elmondta, a keresés azonnali megkezdése elengedhetetlen. Hangsúlyozta, haladéktalanul, tulajdonképpen a bejelentéssel egy időben megkezdik a lépéseket, melyek az eltűnt személy felkutatásához szükségesek. Ezeket a lehetőségeket törvényben szabályozzák, de a lista elég hosszú ahhoz, hogy a rendelkezésre álló információk alapján megkezdődhessen a keresés. Mindez rendkívül fontos, hiszen ekkor még nem lehet tudni, hogy a keresendő személy eltűnésének mi az oka. Előfordulhat, hogy akár önszántából hagyja el lakókörnyezetét, de fennállhat a gyanú, hogy bűncselekmény sértettjeként, vagy áldozataként kell ismeretlen helyen tartózkodnia.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a bejelentést követően a megyében indítja el a keresést ott, ahol érdemesnek is látják a munkát. A nyomozás során viszont felmerülhetnek olyan információk, melyek az országos keresésre is okot adnak. Ekkor természetesen azonnal megkezdik a kiterjesztett munkát. Bizonyos esetekben egy eltűnéses ügy eljuthat arra a szintre is, hogy a keresést nemzetközi szinten kell folytatni, de Ádám Attila szerint ez ritkábban fordul elő.

Hogyan, meddig keresik?

A nyomozó szerint a válasz egyszerű, tulajdonképpen a keresés addig tart, míg az eltűnt személyt meg nem találják. A cél első sorban természetesen az, hogy ezeket az embereket élve találják meg. Előfordulhat viszont, hogy a keresettek eltűnésük ideje alatt életüket vesztik, de ez a rendőrség munkáját nem befolyásolja. Ádám Attila hangsúlyozta, feladatuk az, hogy az eltűnt személyeket mindenképpen felkutassák.

A törvényi szabályozás szerint a bejelentett eltűnések aktája 90 évig él, ez idő alatt bármikor újraindulhat a nyomozás. A megbízott főnyomozó tapasztalatai szerint évek, akár több tíz év múlva is kerülhet elő olyan nyom, ami segíti a rendőrség munkáját. Ez akkor is megtörténhet, ha a nyomozás korábbi szakaszaiban szinte alig áll rendelkezésre információ, hiszen többször előfordul, hogy olyan személyek, akik segíthetnék az előrelépést, csak évekkel később tájékoztatják a rendőrséget. Ennek több oka is lehet. Előfordulhat, hogy megfélemlítés hatására nem adnak át információt, de sokszor tapasztalható az esettel kapcsolatos közöny, vagy a rendőrséggel való kapcsolat elkerülése is. Ádám elmondta, Fejér megyében is volt már példa arra, hogy valaki egy eltűnt emberről csak jóval később adta át a birtokában álló információkat a rendőrség számára.

Segíthet a sajtó is

A nyomozó tájékoztatása szerint megyénkben jelenleg 63 eltűnt személyt tartanak nyilván. A legtöbb esetben az eltűntek családjainak, barátainak információi segíthetik elő a nyomozást. Ugyanakkor már többször előfordult, hogy egy sajtóban megjelenő felhívás következtében történt előrelépés az ügyben, a rendőrség ennek hatására kapott újabb információt a nyomra vezetéshez.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az újabb információk reményében teszi közzé újra azon négy fiatal fényképét, akik 2004 és 2009 között tűntek el. A keresettek hasonló életkorúak, évek óta ismeretlen helyen tartózkodnak, egyikük sem adott életjelet magáról. A rendelkezésre álló adatok alapján eltűnésük is hasonló, mind a négyen otthonukból távoztak, ahova azóta sem tértek haza.

Ha bármely keresett személlyel kapcsolatban információval rendelkeznek, a rendőrséggel való kapcsolatfelvételt követően segíthetik az eltűntek megtalálását.