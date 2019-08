Felborult egy autó Sárszentmihály térségében

A Székesfehérvárt Úrhidával összekötő úton történt a baleset.

Elhagyta az úttestet és felborult egy személygépkocsi Sárszentmihály térségében, a Székesfehérvárt Úrhidával összekötő úton – tudtuk meg a katasztrófavédelemtől.

A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, és odaérkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az egység áramtalanította az autót. A feltorlódott kocsisor mögött egy másik gépkocsi is megcsúszott. A tűzoltók ezt szintén áramtalanították. A helyszínen vannak a mentők is.

Vezető képünk illusztráció!