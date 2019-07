Embert gázolt a sebesvonat Szabadbattyán és Polgárdi-Ipartelepek állomások között

A baleset miatt az észak-balatoni vonalon jelentősen meghosszabbodik a hétfő délutáni vonatok menetideje; vonatpótló buszokat egyik társaság sem tud biztosítani.

A Mávinform tájékoztatása szerint július 29-én, hétfőn 12.29-kor a Balatonfüredről Budapest-Déli pályaudvarra tartó KATICA sebesvonat egy embert elgázolt Szabadbattyán és Polgárdi-Ipartelepek állomások között. A Záhony–Tapolca közötti TEKERGŐ gyorsvonat a székesfehérvári állomáson várakozik. A Déli pályaudvarról Balatonfüredre 14.25 órakor induló KATICA sebesvonat Kelenföldről indult a mai napon.

A közlemény szerint az észak-balatoni vonalon jelentősen meghosszabbodik a hétfő délutáni vonatok menetideje. Vonatpótló buszokat egyik busztársaság sem tud biztosítani, így Szabadbattyán és Polgárdi-Ipartelepek állomások között továbbra is szünetel a vonatközlekedés. A vonatok Polgárdi-Ipartelepek állomásról visszafordulnak Balatonfüred, Tapolca felé, Székesfehérvárról pedig Budapest felé. Ideiglenes menetrendi módosítások is lehetnek. A hatósági intézkedéseket várhatóan csak 15.30 óra körül fejezik be, addig azon a szakaszon nem közlekednek a vonatok.

Vezető képünk illusztráció!