Elszabadultak az indulatok a mányi gyújtogató tárgyalásán

Tanú meghallgatásával folytatódott az előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete ügyében folyó tárgyalássorozat.

A vádirat szerint a vádlott előre elhatározta, hogy azon az alapon, hogy ha az övé nem lehet, akkor másé se legyen az élettársával közösen felújított, utóbbi éveikben otthonul szolgáló családi ház, felgyújtja azt és ezzel a magatehetetlen férfi életét is kioltja.

Terveinek megfelelően kihasználta, hogy a beteg, magatehetetlen élettársa egyedül tartózkodik otthon és ez idő alatt a közeli töltőállomáson benzint vásárolt. A folyadékot a házban és a teraszon szétlocsolta, a bejárati ajtónál pedig meg­gyújtotta. A vádlott ezután elhagyta a helyszínt, élettársát a tüzet észlelő szomszédok időben kimentették a házból, így sérülést nem szenvedett.

Ugyanakkor az éghető anyagokból felszabaduló mérgező gázok, a forró füst belégzése következtében kialakuló füstmérgezés miatt a sértett életveszélyes sérülése, fulladásos halála is bekövetkezhetett volna.

A hétfői tárgyaláson a bíróság Gulyás Géza bíró vezetésével a sértett fiát hallgatta ki tanúként. Elmondása alapján ő gondozza édesapját az agyvérzése óta, aki teljes felügyeletet igényel, önmagát ellátni képtelen. A kérdések és a válaszok hosszú órákig váltották egymást a tárgyalóteremben, de köztük szünetet is kénytelen volt elrendelni a bíróság. A vádlott ugyanis annak ellenére, hogy őrizetből érkezett, kéz- és lábbilincsben, dupla kísérettel, indulatait nem fogta vissza, amikor véleménye szerint a tanú hazudott.

Mint kiderült, a sértett fia és élettársa között nem volt jó kapcsolat, különösebben nem is beszéltek egymással, aminek oka lehetett az is, hogy a nő nem akart részt venni élettársa gondozásában, ápolásában. A tanú elmondása szerint ez nagyban közrejátszott abban is, hogy édesapjával a ház alagsorába költöztek. Majd, amikor külső, orvosi hatásra vissza akartak költözni a felső lakrészbe, de az erre kitűzött napot megelőzően, mikor már a legtöbb ellátáshoz szükséges eszközt felvitték, a vádlott felgyújtotta a házat. A férfi elmondta, bent volt a betegágy, az emelő és más fontos, nagy értékű felszerelések is, amelyek édesapja mindennapi ellátásához kellenek. Végül a vádlott és a tanú egymásnak is feltehettek kérdéseket, a válaszok során viszont nem néztek egymásra, mindketten a bírót figyelték.

A tárgyalássorozat szeptemberben folytatódik, amikor több tanút és szakértőket is meghallgat majd a bíróság.

