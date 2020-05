Dunaújvárosi elismerés Szili István tűzoltó törzsőrmesternek

A hagyományokhoz híven idén is átadták a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat.

Az elismerést a város területén dolgozó hivatásos állományú rendőrök, tűzoltók és azon személyek érdemlik ki, akik Dunaújváros közbiztonságáért kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Idén a tűzoltóság részéről Szili István tűzoltó törzsőrmester, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője részesült az elismerésben.

Szili István tűzoltó törzsőrmester 2009. szeptember elsején beosztott tűzoltóként kezdte hivatását a dunaújvárosi tűzoltóságon. Rátermettsége és szorgalma hamar kitűnt; bátorságát több káresetnél is bizonyította. Határozott fellépésű, nagy gyakorlattal rendelkező tűzoltó. A szükséges képesítések megszerzése után kinevezték gépkocsivezetőnek. Ezt a beosztást jelenleg is betölti. Biztonságosan és jól vezet. Felelősségteljes mind hivatását, mind pedig kollégáit illetően. Szili István folyamatosan képzi magát, a tanulásra mindig is nagy gondot fordított. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen katasztrófavédelmi szervező, tűzvédelmi és mentésirányítási szakon szerzett diplomát 2018-ban. Ezután a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó- parancsnokság parancsnok helyetteseként gyakorolta hivatását. Parancsnok-helyettesi feladatait is nagy szakmai tudással és odaadással végezte, de az igazi tűzoltási feladatok szeretete visszacsábította a vonulós szolgálathoz.

Szili István tudásának, ismereteinek az átadásával hatékonyan segíti az állományba kerülő kollégákat: szívesen mentorálja a fiatal, kezdő tűzoltókat, segíti a beilleszkedésüket, szakmai ismereteik elmélyítését, a gyakorlat megszerzését. Kitartó, nagy elkötelezettséggel végzi szolgálatát. Tűzoltási és kárelhárítási tevékenysége során több nagy tűzeset, illetve káreset felszámolásában vett részt. Dunaújváros rendezvényeinek biztosításában, a közoktatási intézményekben szervezett tűzvédelemmel, tűzmegelőzéssel kapcsolatos bemutatókon is aktív szerepet vállal. Dunaújváros MJV Közgyűlése, a hivatásos tűzoltóság állományában hosszú időn át, a város tűzvédelméért végzett kiemelkedő szakmai munkájának, magas szintű szolgálatteljesítésének és példaértékű hivatástudatának elismeréseként a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat adományozott Szili István tűzoltó főtörzsőrmesternek.