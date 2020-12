Árokban kötött ki a pohár fenekére néző fehérvári férfi

A megalapozott gyanú szerint az 52 éves ittas sofőr a járművel megcsúszott az úton, majd a szemközti árokba haladt. Csak a járműve sérült meg. A bicskei rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát.

A rendőrségre 2020. október 25-én délután érkezett bejelentést a 8123-as számú úton történt balesetről. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy autós Gánt irányába haladt, egy jobbra ívelő útkanyarban a nedves felületű úton megcsúszott, majd elvesztette uralmát a jármű felett, és a menetiránya szerinti bal oldali útárokba hajtott. Az egyenruhások a baleset helyszínén az 52 éves székesfehérvári járművezetővel szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely ittasságot jelzett, ezért őt további mintavételre előállították, a vezetői engedélyét pedig elvették. A szakértői vizsgálat eredménye igazolta az ittas járművezetést, ezért a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a sofőrt. A férfi elmondta, hogy a balesetet megelőző 12 órában nagyobb mennyiségű bort és rumot is ivott, azonban mikor autóba szállt, úgy érezte, hogy nincs az alkohol hatása alatt, ezért bátran elindult – olvasható a police.hu oldalon.

Az ittas járművezetés vétség miatt indult nyomozás vizsgálatát a napokban a bicskei rendőrök befejezték, és az iratokat az ügyészségnek átadták.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat maradéktalanul tartsák be! A szeszes ital fogyasztása már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, a baleseti kockázat kimagasló. Aki ittasan vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és nemcsak önmagát, mások életét is veszélyezteti!

… hogy mindenki hazaérjen!