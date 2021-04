Áll a bál Dunaújvárosban, óriási a rendőri készültség (frissítve)

Nagyon nagy rendőri készültséget tapasztalhattak a Dunaújvárosban élők és közlekedők pénteken este, a település bevezető útjain és a város több pontján is megállították, illetve ellenőrizték a közlekedőket az egyenruhások.

A közösségi médiába sorra kerültek fel a fotók és a videók a nem mindennapi hatósági jelenlétről, s ezzel együtt természetesen megindultak a találgatások és a pletykák is, hogy vajon mi történhetett – írja a duol.hu.

Bankrablástól, szökött rab kereséséig, a Vasműben talált robbanótestig, számos elképzelés napvilágot látott, de biztosat senki nem tudott. Lapunk természetesen rögtön megkereste a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát is, ahol egyelőre hivatalos információval nem szolgálhattak, türelmet kértek tőlünk is, csakúgy, mint számos más médiaterméktől. Időközben az kiderült, a rendőri erők a Vasmű főkapuja előtt is jelen vannak, továbbá arról is szóltak meg nem erősített hírek, hogy a gyár összes bejáratát lezárták, a dolgozók nem tudnak be- és kijutni. Utóbbi a Dunaújvárosi Hírlap helyszínen tartózkodó munkatársai szerint nem így van, a műszakváltás zavartalan.

Az este folyamán Pintér Tamás polgármester a telex.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, egy 50 fős biztonságiakból álló csoport akart bejutni a városba. Pintér szerint a rendőrök – akik Budapestről is érkeztek – visszafordították a csoportot. Ezek alapján az események mögött a gyárat működtető ISD Dunaferr Zrt. tulajdonosi jogvitája állhat, a cégtől egyelőre szintén semmilyen hivatalos tájékoztatás nem érkezett.

Cikkünket azonnal frissítjük, amint hivatalos válaszok érkeznek.