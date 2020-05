A vízen tartózkodás szabályaira hívják fel a figyelmet a rendőrök

A Velencei-tavon minden év április 1-jétől október 31-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások a tó körül, 4 helyen vannak elhelyezve.

A rendőrök, a balesetek megelőzése érdekében rendszeresen végeznek vízirendészeti ellenőrzéseket, melyek keretében ellenőrzik a különböző vízi eszközök rendeltetésszerű használatát, azok kötelező tartozékait, és az eszközökön tartózkodók alkoholos befolyásoltságát.

Viharjelzéskor minden esetben tartsák be a vízen tartózkodás szabályait. A kereskedelmi forgalomban számos olyan eszköz kapható, amely megkönnyítheti a vízben tartózkodást, ilyen például az úszógumi, a karúszó, a gumimatrac, az úszódeszka, vagy az úszást segítő mellény. Azonban ezek csupán fürdőeszközök, a vízen történő használatuk is fürdésnek minősül. A vízibicikli is fürdőeszköz és nem vízijármű! Tehát ahol a fürdés tilos, ott ezeknek az eszközöknek a használata sem megengedett – tájékoztat honlapján a rendőrség.

A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt. A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt ne fogyasszanak.

A rendőrség munkatársai mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be az előírásokat és legyenek tekintettel egymásra!