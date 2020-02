A jövőben is a megye biztonságát szolgálják a Fejér megyei tűzoltók

Tiszti értekezleten értékelte az elmúlt évben végzett feladatokat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

A megyeházán tartott rendezvényen a társ- és együttműködő szervezetek, valamint a járási hivatalok vezetői is részt vettek. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot Mecsei Judit tűzoltó ezredes, ellenőrzésiszolgálat-vezető képviselte – olvasható a fejer.katasztrofavedelem.hu oldalán.

A legnagyobb elismertséget övező tűzoltói beavatkozások áttekintésével kezdte évértékelő beszámolóját Magosi Lajos tűzoltó ezredes, megyei igazgató. Tavaly a korábbi esztendőhöz képest tíz százalékkal több káresethez riasztották az egységeket, amelyek közel felét a műszaki mentések, míg harminc százalékát a tűzesetek tették ki. Februárban a kora tavaszi, száraz és szeles időben számos nagy területet érintő szabadtéri tűznél avatkoztak be a tűzoltók. 2019-ben kétszázötven lakás gyulladt ki Fejér megyében. Az összes tűzesetet tekintve huszonhárom alkalommal vizsgálta a katasztrófavédelem a keletkezési okot, körülményeket. Az esetek felénél bebizonyosodott, hogy szándékos tűzokozás miatt csaptak fel a lángok, és több esetben a dohányzás vezetett tragédiához.

Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek mentő tűzvédelemben betöltött nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozva Magosi Lajos tűzoltó ezredes kiemelte, hogy tavaly háromra emelkedett a megyében önálló beavatkozásra jogosult önkéntes tűzoltóságok köre, hiszen Pázmánd és Lajoskomárom után korszerű szaktudással és eszközökkel a martonvásári önkéntes tűzoltók is négyezer-ötszáz óra készenlétet vállalnak egy évben. Az önkéntes szerepvállalás jelentőségét tükrözi, hogy a Fejér Önkéntes Mentőszervezet mellett nyolc járási és hatvankilenc települési mentőcsoport működik, amelyek közül a bicskei, a móri, a székesfehérvári és a gárdonyi járás önkéntes mentőszervezete az elmúlt évben szerezte meg újabb öt évre a nemzeti minősítést.

A széles körű védelmi igazgatási feladatok összegzését követően az iparbiztonság szakterületéről adott áttekintést az ezredes. A veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi szállítását rendszeresen ellenőrzi a katasztrófavédelem, ahogyan a veszélyes üzemek hatósági felügyelete is folyamatos. Az igazgató értékelte a humán szakterület, az ellenőrzési szolgálat és a hivatal sokrétű tevékenységét. A hatósági eredményeket elemezve rámutatott, hogy a szakhatósági eljárások száma emelkedik, amelynek többsége a vízügyi területet érinti. Kiemelte, hogy a hatósági tevékenység fontos eleme a megelőzés. A prevenciót érintve Magosi Lajos tűzoltó ezredes bemutatta a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Biztosság minden évben visszatérő rendezvényeit, megköszönte a jelen lévő civil és társszervezetek képviselőinek együttműködését.

A fejlesztéseket áttekintve kiemelte, hogy 2019-re teljesen megújult az igazgatóság gépjárműparkja. Az épületkorszerűsítési program részeként új irattárat alakítottak ki a megyeszékhely katasztrófavédelmi kirendeltségén. A tűzoltók lakhatásának támogatásaként pedig öt sárbogárdi szolgálati lakás került az igazgatósághoz. Évértékelő beszédének végén az igazgató elismerően szólt a nyáron Székesfehérváron megrendezett országos tűzoltósport-versenyen második helyezést elért Fejér megyei csapatról és a Bátorságért Érdemjellel, miniszteri és főigazgatói elismeréssel kitüntetett kollégák helytállásról.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében Mecsei Judit tűzoltó ezredes ellenőrzési szolgálatvezető, a katasztrófavédelem elmúlt évben elért eredményeiről adott áttekintést. Kiemelte a gépjárműfejlesztéseket célzó európai uniós projekteket, az önkéntes szerepvállalás jelentőségét, az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek pályázatát, amely 2020-ban is folytatódik, és szólt az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok eszközfejlesztéséről is. Mecsei Judit tűzoltó ezredes elismerését fejezte ki a Fejér megyei kimagasló sporteredményekhez. Az ellenőrzési szakterületet érintve rámutatott, hogy a Fejér megyét érintő tapasztalatok is bizonyítják, hogy az igazgatóság kiegyensúlyozottan, színvonalasan végzi tevékenységét. Beszédének zárásaként megköszönte az igazgatóság elmúlt éves tevékenységét, és az idei feladatokhoz jó erőt, egészséget kívánt.

Dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében az idén százötven éves állami hivatásos tűzoltóság alapítójának, gróf Széchenyi Ödönnek az életútját és szellemiségét idézte fel. Kiemelte, hogy míg a szaktudás fejleszthető, az a humánum, az a hivatástudat, amivel a katasztrófavédelem szolgálja a megyében élők biztonságát, az az elkötelezettség, amivel számos esetben – a testi épségük, vagy akár életük kockáztatásával – végzik a tűzoltói feladatokat, emberéletét és anyagi javakat mentenek, azt a humánumot megtanulni nem lehet. Mindezért elismerését és megbecsülését fejezte ki a főigazgató.