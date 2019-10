Elrendelték a letartóztatását a sörédi bolti tolvajnak

A férfi a megalapozott gyanú szerint 2019. október 10-re virradóan egy sörédi vendéglőbe tört be úgy, hogy az épület tetőszerkezetét megbontotta, és az üzlet kasszájából 42.000,-Ft készpénzt vitt magával.

A férfi a megalapozott gyanú szerint 2019. október 10-re virradóan egy sörédi vendéglőbe tört be úgy, hogy az épület tetőszerkezetét megbontotta, és az üzlet kasszájából 42.000,-Ft készpénzt vitt magával, ezt megelőzően pedig 2019. szeptember 13-ról 14-re virradó éjszaka folyamán egy magyaralmási hétvégi házba ment be ugyanilyen módon a tetőn át, és onnan mintegy 500.000,-Ft értékben lopott el szerszámgépeket és különböző használati tárgyakat. A férfi továbbá megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2019 szeptemberében még egy hétvégi házba is betört Magyaralmáson, ahonnan 50.000,-Ft értékben vitt el használati tárgyakat. Jelenleg kétrendbeli lopás vétsége és további egy rendbeli lopás bűntette miatt folyik nyomozás a férfival szemben a Móri Rendőrkapitányságon. Az ügyészség indítványt tett a férfi letartóztatására, mivel munkahellyel, ezáltal rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és a jelen eljárás tárgyát képező bűncselekményeket egy másik büntetőügyben néhány hónappal korábban történt gyanúsítotti kihallgatását követően valósította meg, ezért fennáll a veszélye, hogy szabadlábon hagyása esetén további bűncselekményeket követne el. Az ügyészség indítványában arra is hivatkozott, hogy a gyanúsítottal szemben a megyén kívül folyamatban lévő büntetőeljárásokban a gyanúsított a hatóság elől elrejtőzött, ismert lakcímein nem volt elérhető, egyik büntetőügyben a nyomozó hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki vele szemben. Ennek okán alappal feltételezhető, hogy a büntetőeljárás során a jelenléte bírói engedélyes kényszerintézkedés nélkül nem lenne biztosítható. A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A végzés ellen a gyanúsított és a védő fellebbezett – tájékoztatott Palkovitsné dr. Kész Anikó helyettes sajtószóvivő.

Vezető képünk illusztráció!