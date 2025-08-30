augusztus 30., szombat

Manőver

3 órája

Telibe kapta a Ryanair járata a vihart Ferihegynél

Címkék#Ferihegy#vihar#Ryanair

Az Olaszországból érkező menetrend szerinti járatnak meggyűlt a baja a leszállással. A Ryanair Boeing típusú gépe végül biztonságban landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A fővárosi légikikötőben sem múlt el nyomtalanul a heves vihar.

Németh Krisztián
Telibe kapta a Ryanair járata a vihart Ferihegynél

Fotó: Havran Zoltán

A Ryanair 5024-es járata augusztus 30-án, szombaton Pisából indult Budapestre, majd közeledve a célállomáshoz Fejér vármegye felett megkezdte a süllyedést. A Lajoskomárom-Sárbogárd-Dunaújváros vonalban közelítette meg a Duna túlpartját, ahol viszont tombolt a vihar. Amint az a Flightradar24 portálon is látható a légi irányítás előbb a szokványos eljárást alkalmazva a Tápióság fölött várakoztatta (Holding) a Boeing 737-8AS típusú repülőgépet, amely nem sokkal 15 óra előtt megkezdte a leszállást Ferihegyre. 

vihar Ryanair Ferihegy
A vihar miatt a szokásosnál jóval többet kellett manővereznie a Ryanair pilótáinak
Forrás: Flightradar24

Mit okozott a vihar?

A megközelítés egy darabig rendben ment, ám – meg nem erősített információk szerint – a szakadó eső, és a nagy széllökések miatt megszakították a leszállást és átstartoltak. Az újabb megközelítés alkalmával a gép bő egy órás késéssel landolni tudott Ferihegyen.

A légikikötőt is megviselte a délutáni vihar, a Budapest Airport közleménye szerint ma délután "a repülőtér környezetében zajló heves zivatartevékenység miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit biztonsági okokból átmenetileg lezárták, a légiforgalom így mintegy 20 percre szünetelt 14:20-tól 14:40-ig."

 

 

