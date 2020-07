Hári János újra Fehérváron – Itt szeretne nagy eredményeket elérni

Először 2017 szeptemberében érkezett, két éven át alapembere és gólkirálya volt a Fehérvár AV19-nek, majd Finnországba távozott. Egy év után, Ausztriából tért vissza a koronázóvárosba.

Az első évében is a legtöbb gólt lőtte, ám a 2017/2018-as idényben Olivier Lattendresse a passzok számát tekintve még megelőzte. Egy szezonnal később viszont minden tekintetben magasan a legjobb volt. Nem is volt csoda, hogy bejelentkezett érte a finn Lahti.

– Ismertem a finn hokit, előzőleg egy évet töltöttem az IFK Helsinki együttesében. Az edzőmeccseken nem éreztem jól magam, olyan érzésem volt, az edző nem is igazán akarta, hogy ott legyek, a negyedik sorban kaptam szerepet. Aztán ez változott, az első bajnokin feljebb játszottam, a sorunk gólt lőtt, a passzommal nyertünk, elindult a szekér. Az első tíz meccsen 12 pontot gyűjtöttem, egyre jobban ment a játék, mégsem éreztem a bizalmat. Egy sportolónál pedig ez fontos, nekem pedig különösen. Negatív spirálba kerültünk, nem nyertünk, még rosszabb lett a hangulat, amúgy mondjuk eleve nem volt jó. Én a családias légkört szeretem, Lahtiban ezzel nem találkoztam, nem éreztem magam komfortosan. Novemberben behívattak a vezetők, mivel nem leszünk ott a rájátszásban, spórolni kezdtek, kiárusítás kezdődött. A szezont a juniorok fejezték be pár régebbi hokissal, összesen tízen távoztunk. Elsőként én, a Red Bull Salzburgtól kaptam ajánlatot, amit elfogadtam, kölcsönjátékosként ott folytattam. A karácsonyi ünnepeket megelőzően mutatkoztam be, Bécsben nyertünk, nem voltam kiugró, de panaszra sem volt okom, lőttem egy gólt és adtam egy gólpasszt. Előzőleg tíz napig nem voltam jégen, költöztünk és betegeskedtem is, ezek ismeretében elfogadható volt a premierem.

A későbbiekben közepesen teljesített, ám a meccsenkénti egypontos átlagot hozta.

– Nagyon jó edzővel dolgoztam, a kanadai Matt McIlvane a legjobb, akivel eddig találkoztam. Jó ember, érti a hokit, valamint a játékosokkal is megtalálja a hangot. Tiszta elképzelése van mindenről. A középszakasz zárása előtt a Bécs elleni, hazai meccsen Philippe Lakos leütközött, a jégen maradtam. A plexi miatt történt, túl kemény volt, Svédországban és Finnországban sokkal puhábbak, lágyabbak, ha bevered a fejed, visszapattansz róla. Agyrázkódás, két hét kihagyás, már a visszatérésre készültem, aznap pályára léptem volna, amikor lefújták a szezont. A Villach ellen három meccs ment le, 2-1-re vezettünk, amikor jelezték, az idény további részét törlik.

A Lahtival felbontotta a szerződését, majd megkezdte a tárgyalásokat a fehérváriakkal. Felmerült, hogy visszatér a nyelvrokonokhoz, érvénybe lépteti a következő szezonra is érvényes megállapodást, illetve a salzburgiak is jelezték, számítanának rá. Azonban Hári a Volán mellett döntött.

– Nem voltam rossz helyzetben, a finnekkel élő szerződésem volt, a Salzburg is jó feltételeket ajánlott. Náluk gyorsan beilleszkedtem, kiváló volt a stáb, a keret, a hangulat, a város, öt meccs után már közölték, a kölcsön után végleg megszereznének. Az ügynököm mondta is, kevés játékos van ennyire kedvező pozícióban, hogy a finn vagy az osztrák bázisú liga több együttese közül is választhat. Gyorsan zajlott a tárgyalás a fehérváriakkal, kedvező volt, hogy ötéves szerződést ajánlottak. A kislányom, Lily itt született öt hete, június 17-én. A párom svéd, elsősorban ő szorgalmazta, hogy Fehérváron telepedjünk le, imádja a várost és a klubot. Én is ugyanígy gondolkodom, szeretnék itt elérni nagy eredményeket. Mindenre van időm, 28 éves vagyok, a legjobb sportolói korban.