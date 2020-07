Bartalis István négy év után tért vissza a Volánhoz

Két évet már hokizott a koronázóvárosban, majd négy szezont másutt töltött a 29 éves válogatott center, Bartalis István. A közelmúltban három szezonra írt alá a Hydro Fehérvár AV19-hez.

A hirtelen zárult 2019-20-as bajnokságban a svéd második vonalban, a HC Vita Hasten együttesében szerepelt, azt mondja, élete szezonját produkálta. Ebben lehet is valami, végre elkerülték a sérülések, 46 meccsen 41 pontot jegyzett, 21 gól mellett 20 gólpasszt adott, ezzel a top 15-ben végzett a ligában. Együttese egy meccset vívott a rájátszásban, majd a koronavírus rohamos terjedése miatt a svédek is hirtelen legangolták a bajnokságot. A fehérváriak a közelmúltban jelentették be a válogatott center érkezését, a másik hazai klasszissal, a szintén ezen a poszton bevethető Hári Jánossal egyetemben. Hári öt, Bartalis három évre szóló megállapodást írt alá, tehát a klubnál hosszú távon terveznek a válogatott két ászával.

– Jól ment a Hastenben, marasztaltak, többször jelezték, számítanak rám. Tavaly nyáron is erőn felüli szerződést kínáltak, most, a vírussal együtt járó gazdasági válság ellenére ötszázalékos emelést ajánlottak, sőt, a szurkolók is gyűjtöttek pénzt, hogy ne távozzak. Ez aranyos gesztus volt, de nem a pénzen múlt, úgy döntöttem hazatérek. A Volán EBEL-es csapatában 2014-ben mutatkoztam be, két évvel később a Bundesligába szerződtem. Amikor 2016-ben aláírtam a Schwenninger Wild Wingshez, olyan érzéseim voltak, még visszatérek Fehérvárra. Ami most következett be.

Tavaly nyáron is tárgyalt a fehérváriak igazgatójával, Szélig Viktorral, akkor azonban nem született megállapodás, most viszont igen. Figyeli a svédországi viszonyokat, egy csapattársával, valamint a legjobb barátjával tartja a kapcsolatot. A skandinávok merőben más utat járnak be a pandémia kapcsán, nem tiltották be a nagyobb rendezvényeket, nem zártak be az iskolák, éttermek, az úgynevezett nyájimmunitásban gondolkodtak a világjárvány kitörését követően.

– Nyugalom van az országban, nincsenek korlátozások, belül bárhova lehet utazni, külföldi túra esetén a Svédországban kötött biztosítás nem érvényes. De napi szinten nem követem az eseményeket.

Aztán ismét a jégkorongra terelődik a szó. Mivel túl sok volt a kérdőjel a svéd folytatás kapcsán – mikor indul a bajnokság, a felkészülés, a külföldről érkezőket miként kezelik, egyáltalán engedik-e beutazni -, ezért nem akart kockáztatni, gyorsan elfogadta a Volán ajánlatát. A legutóbbi szezon zárása előtt keresték a svéd legmagasabb osztályból, az Elitserienből, ám nem volt elájulva a szerződés feltételeitől, ráadásul próbajátékon is részt kellett volna vennie, ami megint nem jelentette álmai netovábbját.

– Csíkszeredán születtem, de Fejérben nőttem fel és kezdtem hokizni, a párom, Niki is fehérvári. Jövő nyárra tervezzük az esküvőt, emiatt is logikus volt, hogy itthon folytatom a sportot. A klubot ismerem, ahogy engem is ismernek, mindenki tudja, mire számíthat. Valamint fontos volt, hogy az egyesülettel tökéletes összhangban gondolkodtunk a szerződés időtartamáról. Alapembernek szánnak, sok jégidővel, én is így gondolkodom. Örülök, hogy válogatott társam, Hári Jani visszatért, nagyon ponterős játékos, akire mindig lehet számítani. Mindketten centerként vagyunk a legeredményesebbek. A Volánban nem, de a válogatottban sokat játszottunk együtt, elfordult, hogy ugyanabban a sorban, én centerként szerepeltem, ő szélsőként, vagy fordítva. Nem volt gyakori, de megvalósult. A célunk természetesen a rájátszás, bízom abban, hogy összejön.