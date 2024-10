NYILAS

Most nem árt résen lenned, és nyitott szemmel járni. Az is fontos, hogy ne ragaszkodj az elképzeléseidhez, hanem a rád jellemző módon legyél nagyon rugalmas. Jó, ha van B, sőt C-terved is. A legjobb, ha egyszerűen csak hagyod magad sodorni az eseményekkel.