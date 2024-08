“Székesfehérvár Öreghegyen, a Bányató közelében kínálom eladásra, ezt gyönyörűen parkosított belső udvarral rendelkező csodálatos családi házat. A praktikus belső kialakítás miatt ideális otthona lehet többgyermekes családoknak, de akár több generáció együttélésére is alkalmas.

Az épület egy 719 négyzetméteres parkosított telken fekszik. A földszinten nappali, étkező, hatalmas konyha, 4 szoba, egy zuhanyzós, egy kádas fürdőszoba és WC kapott helyet 146 négyzetméteren. A nappali teljesen szeparálható egy tükrös tolóajtóval az étkezőtől. A nappaliból közvetlen kijárat van a télikertre és a belső udvarra néző hatalmas teraszra. Itt van kialakítva a leendő kerti csobbanó helye is. Ezen kívül a házból közvetlen elérhető az utcafronton levő, 16,5 négyzetméteres garázs is.

A tágas szuterénrészben kialakítottak egy önálló lakrészt 77 négyzetméteren. Itt konyha, étkező, nappali, hálószoba, fürdő és tárolóhelyiségek kaptak helyet. Akár lakásnak vagy szabadidős tevékenységekre is alkalmas.

Az udvaron helyet kapott egy még egy kerti kisház, ahol tárolók, vizesblokk és fedett autóbeálló került kialakításra.

A ház 2001-ben épült és a belső elrendezést jól átgondolt terek jellemzik. A kivitelezés mindenhol minőségi anyagok felhasználásával történt.

A fűtés új kondenzációs gázkazánnal történik. Helyiségenként a legideálisabb hőleadó berendezést alkalmazva a padlófűtést kombinálják a radiátoros fűtéssel. Az étkező részben egy klíma hűti vagy fűti a közösségi tereket. Az ablakokon redőnyök biztosítják az árnyékolást. Mindezek alapján, a méreteihez képest, gazdaságosan üzemeltethető a ház.

Elhelyezkedés szempontjából szinte ideális helyen van ez az otthon. Az autópálya és a város is pár perc alatt elérhető autóval. Aki esetleg a tömegközlekedést választja annak is csak pár perces séta, hogy a közeli buszmegállók valamelyikét elérje.

Komoly érdeklődőket várunk, akik nem szeretnének éveket várni egy ilyen szintű, új építésű lakás kivitelezésére és kockáztatni, hogy drágábba fog kerülni, mire elkészül. Az elmúlt hónapokban tapasztalt anyagok és munkadíjak áremelkedése ide is be fog gyűrűzni, ezért érdemem most lecsapni rá, amíg még ennyiért megvehető!”

Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.