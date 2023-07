Szeretne a Velencei-tó környékén egy nagyobb házat venni, ahol kialakíthat egy magánklinikát? Esetleg idősotthont nyitna? Agárdon most megvehet egy 2001-ben épült 434 négyzetméteres házat, amely tényleg egyedi a helyi ingatlanpiacon, és nem csak az ára miatt. Nézze meg, szeressen bele, és döntse el, mibe akarja fektetni a pénzét! Az ára, irányár!!

“HA ÚJONNAN ÉPÍTENÉ MEG DUPLÁJÁBA KERÜLNE! MAGÁNKLINIKA, EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY, IDŐSEK OTTHONA MŰKÖDTETÉSÉRE VAGY TÖBB GENERÁCIÓS CSALÁD EGYÜTTÉLÉSÉRE ALKALMAS, KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ EXKLUZÍV INGATLAN ELADÓ GÁRDONY AGÁRD VÁROSRÉSZÉNEK CSENDES, FORGALOMMENTES HELYÉN.

A Velencei-tó déli partján, Agárdon kínálom megvásárlásra ezt az egyedi belsőépítészeti megoldásokkal megvalósult exkluzív, lakóház minősítésű ingatlant, amelyet külföldi tulajdonosa igényesen, kiváló minőségben, 2001-ben építtetett egy zsákutcában.

A ház a városi gyógyfürdő és a 70-es főúthoz közötti részén helyezkedik el, üzletek, bölcsőde, óvoda általános iskola, gimnázium, orvosi rendelők és vasútállomás gyalogosan 10-15 perc alatt elérhető.

Az 986 négyzetméteres telken levő három szintes, összesen 435 négyzetméter hasznos alapterületű lakóházat (nagy ablakokkal és az udvarról külön bejárattal rendelkező 155 m2-es szuterén, 155 m2- alapterületű földszinti lakás garázzsal és 125 m2 alapterületű emeleti lakrész) csak nyaranta, két hetet használták.

Az elszeparált lakrészeknek köszönhetően ideális több generáció kényelmes együttélésére.

Az építmény jelenleg két lakóegységes, de hárommá is bővíthető, (A kedvezőbb rezsielszámolás miatt a helyi önkormányzattól megkérte a két önálló lakás egységről szóló igazolást, így két lakás gázfogyasztása számolható el alacsonyabb áron.) összközműves, dupla komfortos, de triplakomfortossá tehető.

Az épületben jelenleg 6 nagy, külön-bejáratú hálószoba, nappali, étkező, 2 konyha, (a harmadik kialakítható), mind a három szinten egy-egy fürdőszoba, fürdőkáddal és zuhanyozóval, WC-vel és két külön WC, kisebb tároló helyiségek, tágas közlekedők, és több nagy méretű, bármilyen célra használható, átalakítható helyiség van.

A szuterén teknő-szigetelt, minden helyisége száraz és világos. A gondozott kertben többféle gyümölcsfa, három diófa és virágoskert, benne locsolókút, kertbejáratnál beépített kukatároló, szerszámtároló és levelesláda is található.

A ház nyílászárói dupla üvegezésűek, szigeteltek, a főfalak 44 cm-esek.

Energetikai tanúsítvány: CC/korszerű/

A teljes ház cirkó fűtésrendszerű, radiátoros hőleadókkal, ezeken kívül egy cserépkályhát és egy carrarai márvány kandallót is beépítettek. Az épület védelmét távfelügyelet mellett riasztórendszer biztosítja. A házban két erkély és egy hatalmas terasz is és egy nagy mérető zárt garázs is van. A kertbe autóval bejutást elektromos vezérlésű kapu könnyíti meg.

A lakók kényelmét egy beépített, központi porszívó is komolyan támogatja.

A lakószinteket kulturált, kényelmes kialakítású lépcsőkön lehetséges elérni, az egyik üveg korláttal, a másik hajlított acél korláttal. A ház belső tereinek enteriőrje az elegáns modern stílus jegyeit képviselik. A helyiségek burkolatainak, belsőépítészeti elemeinek színharmóniája kellemes egységet alkotnak, így egy nagyon barátságos, napfényes, hívogató otthon fogadja az idelátogatókat.

Fontos tényező, hogy a szuterén bérbeadásából a teljes ingatlan rezsije fedezhető.

Az épületben található konyhai háztartási gépeket – mosogatógép, hűtőszekrény, a tulajdonos grátisz biztosítja a vevőnek. Az ingatlan Ideális megoldás lehet számos színvonalas üzleti profilhoz, mint pl. magánklinika, cégközpont, egészségügyi, szépészeti vonatkozású vállalkozások, idősek otthona, hotel, iroda működtetésére, de több generációs család összeköltözéséhez is nagyszerű választás lehet..[...]”

