A hirdetés tanúsága szerint “a kastély fénypontja az eredeti állapotba visszaállított intarzia berakásos, faragott fadíszekkel ékesített könyvtárszoba kandallóval és télikerttel”. A fotók alátámasztják az állítást. Úgyhogy érdemes benézni a helyi ingatlanpiac kínálatának egyik ékkövébe!

„Eladó kastély Szabadbattyán, Lajostelepen. Az ingatlan az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán külterületén, az úgynevezett Lajostelepen található. Nyugodt, csendes és jó levegőjű környezet. A telek területe 27.506 nm, nyeles telekre emlékeztető szabálytalan sokszög alakú. Hatalmas kovácsoltvas kapuval rendelkezik, drótfonattal körbekerített, felülete sík. A telken 5 különálló épület található.

1. Kastély 688 nm.

2. Gondnoki ház 61 nm+12 nm terasz.

3. Gépkocsitároló szín 60 nm.

4. Víztorony 51 nm.

5. Műhely 37 nm.

Az eklektikus stílusú épületet 1910 körül építette Popovics Alexander bankár. A gondozott parkban elhelyezkedő kastély rendkívül impozáns, a kétszárnyú, nagy méretű kovácsoltvas kaputól egy hársfákkal és gesztenyefákkal szegélyezett út vezet bejáratához. Funkcionális tartalma: 11 szoba, 6 fürdőszoba, 2 nappali, 1 könyvtárszoba, konyha, spájz, stb. A kastély fénypontja az eredeti állapotba visszaállított intarzia berakásos, faragott fadíszekkel ékesített könyvtárszoba kandallóval és télikerttel. [...] Az ingatlanon 2 db 20 méter mély, bővizű ásott kút is található, ebből öntözik a park növényzetét. 2002-ben a kastélyt is és a többi épületet is felújították. Az ingatlan jelenlegi hasznosítási formája, a tulajdoni lap szerint: gazdasági épület és udvar. Adottságai révén alkalmas magánklinikának, konferencia központnak, szállodának, étteremnek, lovas panziónak, alkalmi rendezvények helyszínének, film forgatásra, stb. Birtokba adás az adásvételi szerződés aláírásától számított legalább 4 hónap. Az ingatlan eladási árának meghatározása hivatalos és rendkívül részletes, 2016-ban készült értékbecslés alapján történt. [...]”

További izgalmas helyi lehetőségek az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.