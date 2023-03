A sukorói Csalitos utcában kínálják eladásra most következő, a helyi ingatlanpiac kínálatában is egyedülálló villát. Sok-sok kép és extra egy, a rendszerváltás környékén épült ritkaságról!

„Festői környezetben Velencei tóra panorámás wellness hotelnek is alkalmas villa! [...] Az épület 1989 és 1994 között épült példátlan igényességgel, egyedi megoldásokkal, időtálló klasszikus stílusban és technológiával, az egyedi és különleges adottságú telek tulajdonságainak tudatos kihasználásával. Két épületszárnyra tagolt, ennek köszönhetően két különálló épületként is funkcionálhat, akár ketté is osztható. A tervezése és megépítése minden apró részletre kiterjedő figyelemmel, 80 billenő kocsival tereprendezett és gránitsziklába ágyazott betonalappal, tégla falazattal, egyedi poliuretán hab hőszigeteléssel, autentikus szalmatető fedésű osztrák fenyőből ácsolt tetőszerkezettel, hőtárolós gáz-cirkókazán által működtetett padló és radiátor fűtéssel, egyedileg gyártott magas hő és hangszigetelésű Német nemesfa nyílászárókkal, egyedileg faragott és festett fa beltéri ajtókkal, márványból faragott lépcsőkkel és oszlopokkal, márvány kandallóval, valamint márvány, mészkő és nemesfa burkolatokkal, olasz szaniterekkel, szintén egyedileg faragott fa csillárral, ausztriai kovácsolt vas korlátokkal, tömör tölgyfa bejárati ajtóval, angol függönyökkel és drapériákkal, perzsa szőnyegekkel, 6 méter magas kandallós teraszkapcsolatos szalonnal, 12 különnyíló saját fürdőszobával és WC-vel felszerelt lakosztállyal, vendég és cselédszobákkal, klubszobával, étkező teremmel, pincékkel és felszerelt autentikus présházzal, napozóterasszal uszodával szaunákkal szabadtéri 6 személyes jakuzzival és zuhanyzókkal WC-kel felszerelt wellness teremmel, rendkívül időtálló és igényes kivitelezéssel, számtalan bővítési lehetőséggel, és a telek adottságainak maximális kihasználásával épült és került kivitelezésre. Állapota kiváló, folyamatosan karbantartott és időközönként a szükséges felújítások, alakítások el lettek végezve.

Ez ideáig magánbirtokként funkcionált, de tudatos és nagyvonalú kialakításának köszönhetően, kiválóan alkalmas volt illusztris vendégek fogadására, exkluzív körülményeket és magas színvonalú szolgáltatásokat és lehetőségeket biztosítva az ott tartózkodó, kikapcsolódni vagy pihenni vágyó vendégek, családi barátok számára, vagy akár üzleti tárgyalások, konferenciák prémium szállodai színvonalon történő lebonyolítására. Ezen kitűnő és egyedi adottságainak, valamint számos bővítési lehetőségeinek okán, kis átalakítással kiválóan alkalmas magas színvonalú prémium szolgáltatásokat nyújtó, több csillagos wellness hotelnek, magánklinikának, de akár több generációs családi birtoknak, borászatnak, vadászháznak, lovas, vagy bármilyen más turisztikai vállalkozásnak. Több generáció szeparált együttélésére, vagy akár társasház kialakítására is alkalmas. [...]”

